EnemmÃ¤n aikaa harrastaa ja rohkeutta nÃ¤yttÃ¤Ã¤ osaamistaan

Kamera on kulkenut Raija Tynkkysen matkassa nuoruusvuosista lähtien.

— Kun lähdin opiskelemaan biologiaa, hommasin järjestelmäkameran. Se oli 1970-luvun loppua.

Ennen muuta matkoilta otettuja valokuvia ovat 32 vuoden aikana nähneet lukuisat joutsenolaiskoululaiset etenkin maantiedon oppitunneilla. Suurelle yleisölle valokuvanäyttelyn pystyttämiseen aika ja rohkeus riittivät kuitenkin vasta tänä syksynä, kun Joutsenon koulun entisellä biologian ja maantiedon lehtorilla on eläkepäiviä takanaan runsaan vuoden verran.

Joutsenon kirjastossa vielä ensi viikon perjantaihin asti avoinna oleva näyttely esittelee Tynkkysen eläinaiheisia valokuvia: koti- ja lemmikkieläimiä sekä lintuja.

Niitä hän on vanginnut digijärkkärin kennolle vuosikymmenen ajan. Sitä ennen hankkimansa digipokkari osoittautui nopeasti riittämättömäksi.

— Olin safarilla, kun aloin kaivata kunnon zoomia.

Lue Raija Tynkkysen haastattelu kokonaisuudessaan 18.10. Joutseno-lehdestä.