Viihdeohjelma Putouksessa saatetaan kuulla rieskalaulu

Joutsenosta kotoisin oleva Helmi-Leena Nummela tähdittää lauantaina alkavaa MTV3:n viihdeohjelma Putousta. Vapaa-ajalla Nummela on psykoottinen marjastaja, joka suuntaa marjojen kypsymisen perässä Joutsenoon marjamättäille ja pensaisiin. Nummela vastasi Joutseno-lehden kysymyksiin kesken kuumeisen Putous-harjoittelun.

Mikä edellisten kausien hahmoista on suosikkisi?

— Niitä on niin monta… Armi Toivasen Leena Hefner o.s. Herppeenluoma valloitti sydämeni ensi hetkestä lähtien. Siinä on holtitonta naisenergiaa johon suuresti samaistun. Tunnistan itseni. (Naurua)

Esiinnyit pari viikkoa sitten viihdeohjelma Possessa, joka on suora lähetys samoin kuin Putouskin. Oletko aiemmin tehnyt suoria lähetyksiä?

— En. Posse oli ensimmäinen. Suorassa lähetyksessä ei saa tehtyä tekemättömäksi. Se on ihana ja kihelmöivä tilanne, jota jännittää samalla tavalla kuin teatterin ensi-iltaa. Putouksessa se ensi-ilta vain toistuu

Aiotko tuoda Putoukseen joutsenolaisviitteitä, kuullaanko tällä kaudella esimerkiksi rieskasta?

— Sellainen haave itää. Kun kokoonnumme Joutseno-kavereiden kanssa, yleensä joku laulaa jossain välissä rieskalaulun. Voisin alkaa laulamaan sitä ja tuoda rieskan lauantain viihteeseen mukaan.

Olet maaninen marjastaja, määrittele maniasi aste?

— Olen psykoottinen marjastaja. Kevät menee yleensä hyvin, sitten alkaa kuumottamaan. Soitan äidille, ovatko mustikat kypsiä, järjestän itseni Joutsenoon ja lähden marjastamaan. Minulla on iso arkkupakastin, se täytyy saada täyteen. Sopivassa suhteessa makeita ja kirpeitä marjoja. Mummoni marjastivat, ja muistan pienenä seuranneeni sitä marjahössötystä. Sehän on silkkaa sketsiviihdettä itsessään. Taidan itse olla vielä pahempi.

Lisää aiheesta 18. lokakuuta ilmestyneessä Joutseno-lehdessä.

Putouksen 10. kausi alkaa MTV3-kanavalla 20. lokakuuta.