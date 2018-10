Risto Taipale on tuttu Kultsun taustahahmona, mutta myÃ¶s kokenut autourheilija

Joutsenolainen urheilumies Risto Taipale tunnetaan Kultsu FC:n puuhahahmona, jolla riittää aikaa niin seuran hallituksen puheenjohtajan hommiin kuin grillimakkaroiden kääntelyyn Kultsun kotipeleissä.

Tuntemattomampi joutsenolaisille on Taipaleen toinen laji autourheilu, jota hän on harrastanut 1980-luvulta lähtien. Tällä kaudella hän on huhkinut taipalsaarelaisen Matti Rinteen kartturina F-ryhmän suomenmestaruussarjassa. Siinä ajetaan viisi osakilpailua, kaksi talvella ja kolme kesällä.

— Sarja on mennyt tähän saakka vaihtelevasti. Talvella otettiin avausvoitto, mutta kevätkisassa jouduttiin keskeyttämään. Legendaarisesta Ouninpohjasta tuli meille ojanpohja, Risto Taipale naurahtaa.

Kesällä sama tahti jatkui, ja parivaljakko menetti mahdollisuutensa sarjan kärkisijoille.

— Viimeinen kisa meni turvalaitteiden testaamiseksi, kun tuli raju ulosajo, Taipale selvittää.

F-ryhmässä ajetaan turbottomilla eli vapaasti hengittävillä noin 250 hevosvoiman moottoreilla. Sarjan autoja ovat tyypillisesti 1980-luvulta peräisin olevat kaksivetoiset 240-sarjan Volvot, kolmossarjan bemarit ja pienet, mutta pippuriset Toyota Starletit.

— Volvon kori on jäykistetty ja perä sekä vaihteisto vahvistettu. Turvavarusteet meillä ovat meillä hyvät, vahvat turvakaaret ja Hans-niskatuet, ettei pää retkahda, Taipale selvittää.

Pohjanmaan peltoteiden suorilla auton nopeus voi nousta 180 kilometriin tunnissa, jolloin näyttävällä takaspoilerilla alkaa olla merkitystä. Keskinopeus on 110:n luokkaa. Lähes kaikki pätkät ovat F-ryhmän kisoissa sorateitä.

Kilpailuissa ajetaan 60—75 kilometriä erikoiskokeita, joiden kesto on runsaat puoli tuntia. Erot voivat olla pieniä; kerran kaksikon voitto meni sivu suun 0,8 sekunnilla.

— Hyvä fyysinen kunto ja motoriikka ovat tässä lajissa ratkaisevia. Lisäksi auton pitää olla 150-prosenttisesti kunnossa, Risto Taipale kuvailee.

Pikataipaleet ajetaan ilman nuotteja, joten ennakoimattamia tilanteita on luvassa.

Urheiluruudussa tuttu tilanne on, kun ralliauton sisäkamera tallentaa auton pyörähdyksen ja päätymisen ojanpohjalle. Kuski hakkaa rattia ja toistaa englanninkielistä yksitavuista sanaa. Suomessa tarvitaan kaksi tavua.

— Ulosajo harmittaa aina. Tässä lajissa hyvä fiilis voi romahtaa sekunnin murto-osassa pitkän, seitsemän tunnin päivän aikana.

— Täytyy myöntää, että ennen starttia jännittää niin vietäväsi. Onneksi kartturi on rauhallista ja harkitsevaa laatua, Matti Rinne tunnustaa.

Hän muistuttaa, että auto on tunnettava kuin omat taskunsa.

— Pitää itse osata purkaa ja kasata se alusta loppuun.

Risto Taipale työskentelee autoliikkeen korjaamon työnjohtajana, joten työ ja harrastus ovat osin yhtä. Kuski vetää nimeään kantavaa autoliikettä Lappeenrannassa.

Taipale on ajanut aikoinaan kuskina kaikki omat kisansa ruotsalaisella johtotähdellä. Hän on ehtinyt ajaa itse rakentamillaan Amazonilla ja 142-sarjan vauhtihirmulla Historic-rallia. Viimeisestä startista ratin takana on kulunut jo viitisentoista vuotta.

— Rallin voittaja on se tiimi, joka tekee vähiten virheitä. Meidän huoltomiesten Tommi Lindströmin ja Sami Kauvon merkitystä ja koko taustajoukon merkitystä ei voi aliarvioida. Kaikkien palasten on loksahdettava kohdalleen, Taipale muistuttaa.