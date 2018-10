Joutsenolle halutaan pitÃ¤jÃ¤-nimitys

Joutsenosta puuhataan pitäjää. Asialla ovat joutsenolaiset yhdistykset, aloitteellisena on toiminut Lions Club Joutseno. Taustalla ajatuksessa on ensi vuosi, kun Joutseno täyttää 380 vuotta.

Kotimaisten kielten keskus toivoi jo kymmen vuotta sitten, että lakkautetut kunnat alkaisivat käyttää itsestään pitäjä-nimitystä.

Esimerkkinä toimii Uukuniemi, jossa pitäjä-nimitys otettiin käyttöön viime vuonna.

— Uukuniemeläiset seurat anoivat Parikkalan kunnalta pitäjä-nimen käyttöönottoa, ja tässä on sama ajatus, sanoo Hannu Myllärinen leijonista.

Historia puoltaa nimityksen käyttöönottoa. Joutsenon pitäjä perustettiin 1639, ensimmäisen kerran Joutseno mainitaan omana pitäjänä vuoden 1640 maakirjassa.

Kunta Joutsenosta tuli vuonna 1870, ja kaupungiksi se muuttui vuonna 2005. Kuntaliitos toteutettiin puolestaan vuonna 2009.

Aloite pitäjä-nimityksestä pyritään viemään päätöksentekoon vuodenvaihteessa. Kaupunginsihteeri Juha Willbergin tulkinnan mukaan asiasta päättää kaupunginhallitus, jahka asiasta tehdään aloite.