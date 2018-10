Suur-Saimaa lainehtii lokakuisena yönä sysimustana, mutta Joutsenon luoteispuolella sitä valaisevat valonheittimet ja hälytysajoneuvojen sekä alusten siniset vilkut.

Rajavartiolaitoksen Dornier kiertelee yötaivaalla.

Jotain vakavaa on tapahtunut. Rannoilla ja vesillä on työn touhussa lähes sata henkilöä.

Tällaista tapahtui Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja muiden organisaatioiden suuressa operaatiossa, jossa harjoiteltiin “karille ajaneen” matkustaja-aluksen matkustajien pelastamista ja öljyntorjuntaa täysin pimeässä.

Saimaan pinnalla kellui ihmishahmoja ja tyhjiä pelastusliivejä. Verkkokalvon muistissa pysyy syksyinen yö Itämerellä Estonia upottua.

Mutta rajavartioston helikopteri harjoituksesta puuttui, koska se oli saanut oikean hälytyksen.

— Harjoituksen pääpaino oli öljyntorjunnassa. Etelä-Karjalan vesillä ei ole viime vuosina tapahtunut suurempia öljyvahinkoja. Viimeisin vahinko sattui kolme vuotta sitten Joutsenossa, jolloin reilut tuhat litraa hydrauliöljyä pääsi Saimaaseen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle kertoo.

Maakunnan öljyntorjuntavalmiutta pelastuspäällikkö pitää hyvänä.

Puomia löytyy kilometreittäin, ja Lappeenrannan lisäksi maakunnan paloasemilla on venekalustoa.

— Palokunnat pääsevät pienemmillä veneillään tapahtumapaikalle nopeasti ja voivat aloittaa myös pelastus- ja öjlyntorjuntatoimet nopeasti, Westerstråhle mainitsee.

Öljyntorjunta Saimaalla tehostui tänä kesänä huomattavasti, kun Joutsenoon sijoitettiin Joutsen-niminen öljyntorjunta-alus.

Westerstråhlen mukaan Joutseno on öljyntorjunnassa logistisesti erinomaisella paikalla.

— Joutsenen hintalappu on yli miljoonaa euroa. Jos öljysuojarahasto ei olisi rahoittanut alusta 90-prosenttisesti, meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia hankkia sitä, pelastuspäällikkö arvelee.

Jos kymmenen tuhatta litraa polttoöljyä joutuu Saimaaseen, se aiheuttaa ongelmia niin ranta-asukkaille kuin norpillekin.

Rahtilaivojen kaksoispohjat ehkäisevät osaltaan öljytuhoja.

Pelastuspäällikön mukaan aluksissa voi olla yli 30 000 litraa poltto- tai dieselöljyä. Niiden haihtuvuus on onneksi suurempi kuin raskaammilla öljylaaduilla.

— Harjoituksen päätarkoitus oli harjoitella toimintaa täysin pimeässä. Dornierilla oli joitain vaikeuksia löytää kaikkia etsittäviä ja öljyntorjujilla tehdä puomiselvitys aluksen ympärille, Westerstråhle selvittää.

Öljyä jäljitteli vaaraton sahanpuru.

Maastoetsintää suorittivat koirapartiot, koska saariin ja rannoille oli uinut aluksesta Saimaaseen pudonneita matkustajia.

Öinen järvi on petollinen ympäristö. Kokenut kippari on joskus kehunut, että koko Saimaan siluetti on syöpynyt hänen mieleensä ja karauttanut samalla karille.

— Alusten navigointi ja ohjaaminen pimeässä vaatii paljon enemmän kuin päivänvalossa toimiminen, pelastuspäällikkö korostaa.

Harjoitukseen keskiviikkona 10. lokakuuta osallistuivat Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lisäksi Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Suomen Meripelastusseura ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Lisäksi mukana olivat vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä Pekka Torri matkustaja-aluksineen.

— Onnettomuudesta pelastettavien muonitus, jatkohoito ja henkinen tuki hoituivat hyvin armeijan, Eksoten ja vapaaehtoisten taidoin, Westerstråhle kiittää.