Kolumni: Ratkaisuja yhteisiin huoliin

Vaikka kiistely sotesta ja hallituksen kaavailemasta pienten yritysten irtisanomiskriteereitä helpottavasta lainmuutoksesta käy kuumana, jotkut asiat etenevät sujuvastikin.

Eduskunnassa saavutettiin harvinaisen suuri yksimielisyys, kun äänestettiin tiedustelulakien säätämisen mahdollistavasta perustuslain muutoksesta ja sen kiireellisyydestä. Laki etenee jo tällä vaalikaudella.

Kyse on siitä, että viranomaisille annetaan mahdollisuus viestintäsalaisuuden murtamiseen tiedon saamiseksi sotilaallisesta ja muusta kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta. Tiedusteluvaltuudet olisi tarvittu jo pitkään Venäjän toiminnan ja terrorismin nousun johdosta.

Suomi oli jäänyt jälkeen muista maista ja olemme paljolti ulkomaalaisen tiedustelutiedon varassa.

Kunhan yksilönsuojaan liittyvät huolet, riippumaton valvonta ja muut yksityiskohdat hoidetaan kuntoon, pidän lakeja hyvänä asiana suomalaisten turvallisuudelle. Olen ollut mukana tiedustelulakien valmistelussa parlamentaarisissa valmisteluryhmissä ja vaikuttamassa liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntoon lakipaketista.

Julkinen keskustelu viime aikoina on keskittynyt ilmastoasioihin.

Huoli elinympäristöstä on yhteinen ja aiheellinen. Toimet ympäristön suojelemiseksi tulee valita niistä, joilla on todella vaikutusta ja jotka ovat käytännössä mahdollisia toteuttaa.

Pelkkä moraalinen paremmuus ei auta ympäristöä, ja väärät liian kunnianhimoiset keinot voivat olla vahingoksi maallemme.

Suomi on yksi harvoista maista, jotka ovat ryhtyneet toimiin ilmaston pelastamiseksi. Osuutemme on kuitenkin liian pieni ratkaisemaan kokonaisuutta.

Maamme pitkät etäisyydet tekevät yksityisautoilusta välttämättömyyden monille, ja kalliit sähköautot yleistyvät vain hitaasti. Rakennusten lämmitys vaatii meillä paljon energiaa, eivätkä kustannukset saa enää nousta.

Sähköä tarvitaan tulevaisuudessa enemmän, ja sen tuottamiseen on ilmaston kannalta välttämätöntä rakentaa lisää ydinvoimaa korvaamaan kasvihuonekaasuja tuottavia polttoaineita.

Kotimaisten tuotteiden ja suomalaisen teollisuuden suosiminen ovat ekotekoja.

Tuontitavaralle voitaisiin säätää ilmastovero, ja sosiaaliturvan tänne houkuttelemaa maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa myös ilmastosyistä.

Kirjoittaja on joutsenolainen kansanedustaja (ps)