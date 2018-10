PyhÃ¤inpÃ¤ivÃ¤ ja Halloween lÃ¤hestyvÃ¤t, miten vietÃ¤t niitÃ¤?

Lähestymme myöhäissyksyn juhlia, pyhäinpäivää ja Halloweenia. Viimeksi mainittua ei suomalaisessa almanakassa ole, mutta sitä vietetään yleensä lokakuun viimeisenä päivänä eli 31. lokakuuta. Se osuu keskiviikolle.

Pyhäinpäivä on juuriltaan kristillisten pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä. Halloweenia on vietetty myös sen aattona. Pyhäinpäivä on lauantaina 3. marraskuuta.

Juhlitko jompaakumpaa, ja jos, niin miten? Vastaa kyselyymme.