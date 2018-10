Kaupunki antaa Vanhustentaloyhdistyksen velkoja anteeksi

Joutsenon Vanhustentaloyhdistyksen sulautuminen Lappeenrannan palvelukeskussäätiöön on askelen lähempänä toteutumistaan.

Yhdistymistä maanantaina käsitellyt ja siihen suopeasti suhtautunut Lappeenrannan kaupunginhallitus on valmis antamaan osan yhdistyksen veloista kaupungille anteeksi.

Anteeksianto koskee yli 372 000 euron lainaa Papinraitilla sijaitsevasta rakennuksesta, joka siirtyisi yhdistykseltä kaupungin omistukseen. Eksoten päihde- ja mielenterveyskuntoutukselle vuokratun kiinteistön käypä hinta on arviolta 150 000 euroa.

Papinraitin rakennukseen kohdistuu kuitenkin asuntotuotantolain mukainen käyttö- ja luovutusrajoitus, joka on voimassa vielä 20 vuotta. Menettelyn ehtona onkin, että Vanhustentaloyhdistys hakee ja saa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) vapautuksen rajoituksista tai hyväksynnän kiinteistön luovuttamiseksi kaupungille.

Kaupunki on myöntänyt yhdistykselle lainaa Veteraanien palvelutalon tonttia varten. Velkaa on jäljellä runsaat 55 000 euroa, jonka takaisinmaksusta kaupunki neuvottelee säätiön kanssa.

Lisäksi kaupunki on taannut yhdistyksen lainoja noin 2,7 miljoonan euron edestä. Ne siirtyvät säätiön nimiin.

Vanhustentaloyhdistys on tarkoitus purkaa ja yhdistyksen toiminnot siirtää osaksi palvelukeskussäätiön toimintaa 1. tammikuuta 2019 lukien.

Yhdistyskokous käsittelee asiaa tänään torstaina 25. lokakuuta.

