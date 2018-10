Soilfoodille Kasvu Openin kunniamaininta

Soilfood Oy sai kunniamaininnan Start again-sarjassa Kasvu Open-tapahtumassa. Kasvu Open on pk-yrityksille avoin sparrausohjelma, ja palkitut yritykset valikoituivat 100 finalistin joukosta.

Tuomariston mukaan yritys tekee liiketoimintaa, jolla on vaikuttavuutta maaperään ja elinympäristöön, ja sillä on valtava markkinapotentiaali vahvasti kilpaillulla alalla. Yritys tarjoaa teollisuuden ja maatalouden toimijoille ratkaisuja sivuvirtojen tehokkaaseen ja järkevään hyödyntämiseen. Lisäksi se valmistaa kierrätyslannoitteita. Kiitosta sai lisäksi yrityksen vahva tieteellinen näyttö ratkaisun toimivuudesta.

Yritys on rekisteröity Helsinkiin, mutta sen juuret ovat vahvasti Joutsenossa. Aholassa Tyynelän tilaa viljelevä Juuso Joona on yksi yrityksen perustajista ja sen merkittävä omistaja.

