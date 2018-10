Joonas Turusen arjessa tuomarointi vei voiton jalkapallosta

Joonas Turusen ensi kesä kuluu pitkälti jalkapallokentällä. Tarkalleen ottaen reunaviivan tuntumassa. Turunen, 18, kouluttautuu parhaillaan jalkapalloerotuomariksi erotuomariakatemiassa.

Erotuomariakatemia tarjoaa lupaaviksi havaituille erotuomareille eväitä tavoitella omaa huipputasoaan.

Turusen tuomariura lähti liikkeelle puolivahingossa kolmisen vuotta sitten.

— Aluksi tuomaroin kesätyömielessä, siitä sai taskurahaa. Sitten se alkoikin kiinnostamaan. Lähdin viheltämään harrastusmielessä, mutta tästähän tulikin vakavaa.

Pillin päässä Turunen on ollut junioripeleissä. Linjatuomarina miesten pelin debyytti oli puolestaan Kaakon kolmosen syyskierroksella, kun vastakkain asettuivat IPS ja Lappee JK.

Tuomarointi vaatii rautaisen kunnon, ja juoksukilometrejä syntyy ottelussa paljon. Fysiikan ohella vaaditaan henkistä kanttia, joka on Joonas Turusen mukaan vielä tärkeämpää kuin hyvä kunto.

— Pääkopan pitää olla vahva, jos joku valittaa.

Mekkala tuomarin päätöksistä on kova aikuisten tasolla, ja mielipiteitä riittää kentän laidalta.

— Aivan sama, kumpaan suuntaan annat sivurajaheiton, joku siitä keksii sanottavaa kuitenkin.