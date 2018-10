Lapsiperheet tilaavat yhä enemmän kotisiivouksia

Kaksi vuotta sitten Anni Juuti perusti Lemille Siivous- ja kotiapu Alman.

Hän ajatteli pysyä yrityksessään ainoana työntekijänä, mutta toisin kävi: sittemmin Alma laajensi toimintaansa ja muuttui osakeyhtiöksi.

Työntekijöitä on nyt seitsemän, mukaan luettuna kolme osakasta, ja myös he ovat kenttätyössä.

— Se on myös vahvuutemme, toimitusjohtaja Juuti arvioi.

Osakkaista yksi on joutsenolainen Virpi Tujula. Vuoden työttömyys katkesi joulukuussa siihen, kun Juuti otti hänet töihin.

Uusia toimeksiantoja tulee jatkuvasti. Juuti ei malttanut pitää edes kunnon äitiyslomaa keväällä, kun hänen kuopuksensa syntyi. Jo synnytysosastolla hän lähetteli työsähköpostiviestejä.

— Mitä enemmän on työntekijöitä, sitä stressaavampaa se on yrittäjälle. Nyt työntekijöitä on ihannemäärä, Juuti sanoo.

Virpi Tujula on koulutukseltaan keittiöapulainen ja tehnyt vuosikaudet siivoustöitä, siitä lähtien, kun muutti pois kotoa.

— Olin myös yrittäjänä Konnunsuon baarissa pari vuotta, Tujula kertoo.

Tujula lähtee aamuisin Honkalahdesta ja kulkee Joutsenon lisäksi muuallekin Lappeenrantaan, tarvittaessa vaikka Savitaipaleelle.

Eniten Almaa työllistävät lappeenrantalaiset. Toiminta-aluetta ovat myös Savitaipale, Lemi ja Taipalsaari.

Almassa on huomattu, että ihmiset tarvitsevat erilaista apua koko ajan enemmän.

Heidän asiakkaansa ovat vanhuksia ja vammaisia sekä perheellisiä, joilta ansiotyö vie voimat.

Eksote myöntää palveluseteleitä lapsiperheen tilapäiseen kotiapuun, omaishoitoon ja henkilökohtaiseen apuun. Lapsiperheet ovat ryhtyneet tilaamaan kuukausi- ja viikkosiivouksia.

— Moni ottaa kotisiivouksen ensin koeluontoisesti ja katsoo, miten se onnistuu ja kuinka paljon se maksaa. Kotitalousvähennys varmaan myös rohkaisee tähän, Tujula arvelee.