Joutsenon 14 seurakuntavaaliehdokasta kantavat huolta perheiden hyvinvoinnista

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina 6. marraskuuta ja jatkuu 10. marraskuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta.

Vaaleja käydään samanaikaisesti kaksi. Vaaleissa valitaan edustajat Joutsenon seurakuntaneuvostoon ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Niillä ehdokkailla, jotka ovat ehdolla molempiin, on kaksi eri ehdokasnumeroa.



Joutsenossa seurakuntavaalien ehdokkaita on neljätoista. Ehdokkaat vastasivat Joutseno-lehden kysymyksiin kirkon tehtävistä, taloudesta ja sukupuolineutraalista avioliittolaista.

Tässä jutussa ovat ehdokkaiden vastaukset yhteen kysymykseen: Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia, mihin tai keille resursseja olisi suunnattava?

Vastaukset kolmeen muuhun kysymykseen voi lukea torstaina 25. lokakuuta ilmestyneestä paperisesta Joutseno-lehdestä.



Jaakko Arminen

maanviljelijä, yrittäjä

– Perheiden tukemiseen kriiseissä ja yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

Ulla Heimonen

sairaanhoitaja

– Seurakunnan tulee olla paikka, jonne voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Sen tulisi auttaa yksilöä ja perheitä hengellisissä ja käytännöllisissä asioissa, yhteistyössä muiden kanssa, edesauttaen hyvinvointia ja omatoimista selviytymistä.

Antti Jarva

lääkäri

– Vapaaehtoisten koulutukseen ja työnohjaukseen, sielunhoitoon ja keskusteluapuun. Kaikissa näissä toiminta kuolee ilman vapaaehtoisia.

Sami Jokelainen

projektisuunnittelija

– Perheiden tukemiseen.

Leila Korte

ostopalvelukoordinaattori

– Perheiden tukemiseen kriiseissä ja vapaaehtoisten koulutukseen ja työnohjaukseen

Tuomo Kuparinen

maanviljelijä, eläkeläinen

– Hädässä olevia pitää auttaa, ja siihen kuuluvat kaikki. Lapsiperheitä ei saa hylätä.

Seppo Martikka

eläkeläinen

– Perheitä, joiden toimeentulo on heikkoa. Diakoniatyö tekee hyvää työtä. Myös päihdetyöhön enemmän resursseja. Ongelmaisia on, ja syrjäytyminen on näkyvissä.

Leena Porthén

eläkeläinen

– Etupäässä oman maan kansalaisiin ja vanhuksiin, joiden eläkkeet ovat pienet. On sellaisiakin, joilla on suuret eläkkeet, eläkekirjo on todella iso.

Mika Puronhaara

ammattisotilas

– Lapsiperheiden auttamiseen. Monet useampien lasten äidit ja isät ovat kovilla. Avun ei välttämättä tarvitse olla rahallista, vaan vaikka lastenhoitoapua niin, että vanhemmat voivat järjestää yhteistä aikaa.

Ilkka Pöyhönen

professori

– Avun tarvetta on monenlaista, mutta erityisesti lapsiperheet ja vanhukset on pidettävä toiminnan keskiössä.

Kimmo Reponen

eläkeläinen

– Kaikkein huonoimmassa asemassa oleville lapsiperheille, yksinäisille, vanhuksille ja hyvin pienillä kansaneläkkeillä oleville henkilöille. Nämä käyvät hakemassa eniten apua, ja sinne rahaa pitäisi ohjata, eli diakoniatyöhön.

Pekka Sihvonen

eläkeläinen

– Kriisityövalmiuteen onnettomuuksissa ja tragedioissa sekä yksinäisten ja sairaiden auttamiseen.

Ilkka Tiimo

eläkeläinen

– Tukemaan ihmisiä muutoksessa niin, että heidän on mahdollista hankkia itselleen työtä ja muutakin. Ylläpidämmekö ihmisten vaikeuksia vai autammeko niistä pois? Avustamisen pitää johtaa johonkin.

Sari Toikka

kauppatieteiden maisteri

– Resursseja perheiden tukemiseen kriiseissä ja yksinäisten ja sairaiden auttamiseen.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.–10.11. joka päivä Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä ja seurakuntien seurakuntatoimistoissa kello 9–18, Joutsenossa seurakuntakeskuksessa (Penttiläntie 5).

Lisäksi ennakkoäänestys seuraavissa paikoissa:

– ti 6.11. klo 14—18 K-Supermarket Pirana (Keskuskatu 4)

– ke 7.11. klo 15—18 Korvenkylän seurakuntakoti (Harmaakalliontie 2, Rauha)

– to 8.11. klo 9—13 Joutsenon tori

– pe 9.11. klo 15—18 Pulpin seurakuntatalo (Linjatie 11, Pulp)

– la 10.11. klo 10—14 S-Market Joutseno (Keskuskatu 3)

Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 18.11. Vaalihuoneisto Joutsenon seurakuntakeskuksessa (Penttiläntie 5) avoinna klo 11—20.