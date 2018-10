Puolustusvoimien lentokalusto suojautuu joutsenolaisinnovaatiolla, kalustosuojia valmistava KT-Shelter hakee maailmalta jälleenmyyjää tuotteilleen

Tommi Kasasella riittää reissupäiviä.

— Skype ja sähköinen viestintä on kätevää, mutta tässä hommassa täytyy nähdä ihmisiä.

Joutsenolaislähtöinen Kasanen on liikuteltavia sääsuojia valmistavan KT-Shelterin toimitusjohtaja ja yksi omistajista. Tällä hetkellä reissaamisen pääsyynä, niin Suomessa kuin maailmallakin, on rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen firmalle.

Yhtiö suunnittelee ja valmistaa suuren kokoluokan sääsuojia. Suojat ovat pystytettävissä ilman koneiden ja nostureiden apua, tarpeen vaatiessa käsivoimin. Ne on suunnattu esimerkiksi Puolustusvoimien, kriisinhallinnan ja teollisuuden käyttöön. Puolustusvoimat on ollut kehitystyössä mukana ja mallilla on useita patentteja.

— Suojan voi pystyttää kahdeksan hengen voimin 24 tunnissa.

Alumiinirungosta ja pressukankaasta valmistettavien suojien täytyy kestää esimerkiksi Hornetien suihkuvirtaukset.

— Suojaa on testattu Hornetilla niin, että hävittäjä puhalsi hallia 80 prosentin teholla.

Kaikki alkoi Puolustusvoimien aloitteesta vuonna 2011.

— Olimme tehneet muutamia keksintöluonteisia juttuja armeijalle, ja sieltä kysyttiin ideaa, jolla saisi helikopterin suojattua nopeasti. Puolustusvoimat vakuuttui esisuunnitelmasta, jonka jälkeen aloitettiin käytännön työ.

KT-Shelter on puolestaan perustettu Lappeenrannassa vuonna 2013.