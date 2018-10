Honkalahden saha alkaa kouluttaa sahaprosessinhoitajia alkuvuodesta 2019 yhdessä Sampon kanssa

Stora Enson Honkalahden saha alkaa kouluttaa Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa uusia osaajia saha-alalle. Sahaprosessinhoitajan koulutus suoritetaan suurelta osin työpaikalla. Koulutusohjelmaan haetaan kymmentä uutta opiskelijaa. Koulutus alkaa alkuvuodesta.

Hakuaikaa on neljänteen joulukuuta asti osoitteessa www.edusampo.fi/sahalle. Koulutusyhteistyössä on mukana myös UPM:n Kaukaan saha Lappeenrannassa.

Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskelija suorittaa yhteisiä tutkinnon osia, ammattiteoriaa ja korttikoulutukset. Sen jälkeen on vuorossa käytännön työ.

Työpaikalla oppiminen on palkatonta lukuun ottamatta kesää, jolloin opiskelija voi työllistyä oppisopimuksella ja suorittaa osan opinnoistaan palkkatyön ohessa. Koulutusohjelmaan vaaditaan 18 vuoden ikä.

Etelä-Karjala on valtakunnallisesti merkittävä sahatavaran tuottaja noin kymmenen prosentin osuudellaan Suomen sahatavarasta. Sahateollisuuden markkinanäkymät ovat hyvät.