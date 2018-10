Pääkirjoitus: Sujuvasta liikenteestä on huolehdittava rakennustyömaankin aikana

Aivan Joutsenon ydinkeskustassa on parhaillaan suuri rakennustyömaa. Se tuo tarpeellista virtaa taajaman elämään. Se myös vaikuttaa lähiympäristön liikenteeseen.

Tällä viikolla rakennustyöt katkaisivat liikenteen Keskuskadun Saimaantien-puoleisessa päässä. Tämä oli ymmärrettävää ja odotettavissa. Isot nosturit ja rakennuselementit eivät mahdu pikkurakoseen. Myös ajankohta oli valittu hyvin. Syyslomalla bussiliikenne on vähimmillään.

Sulusta tiedottamisesta ei tule parhaita mahdollisia pisteitä. Liikennemerkkitolppiin ruuvatut pienet kyltit tuskin tavoittivat kaikkia, joiden olisi ollut sulusta hyvä kuulla. Kyse on kuitenkin vilkkaasti käytetystä pääkadusta. Bussiliikennöitsijät saivat tiedotteen poikkeusreiteistä.

Busseille Keskuskatu on normaalistikin haasteellinen. Ne eivät mahdu kääntymään Saimaantieltä Keskuskadulle ilman muun liikenteen pelisilmää.

Siksi ihmetyttää, miksi Keskuskadusta on viety arvokkaita senttejä vielä työmaa-aidallakin. Se seisoo jalustoineen ajoradan puolella. Joutseno-lehti yritti tavoittaa kaupungin katuisännöitsijää saadakseen tähän vastauksen, mutta häntä ei tavoitettu useista yrityksistä huolimatta.

Nyt, kun Eekoo myllää uusiksi paitsi kauppakiinteistön myös pysäköintialueen, sillä on oiva mahdollisuus rakentaa riittävän leveä sisääntulo parkkipaikalleen. Nykyinen tehtiin alun perinkin aivan liian ahtaaksi.

Sari Pullinen