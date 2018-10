Uuden monitoimihallin rakentamiseen tarvitaan ulkopuolisia rahoittajia, ja niitä aletaan nyt etsiä

Uuden monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin rakentaminen puhutti Lappeenrannan kaupunginvaltuustoa maanantaina kaksi tuntia.

Ennen kuin päätös saatiin tehtyä, sitä oli terästetty kolmen valtuutetun lisälauseilla, varsinaisia puheenvuoroja oli käytetty yli 30 ja kaupunginhallitus oli kokoontunut pikaiseen neuvotteluun.

Valtuusto valtuutti toimikunnan ja konsernihallinnon jatkovalmistelemaan areenan rakentamista joko Lappeenkadun päälle tai Kisapuistoon etsimällä ulkopuolisia rahoittajia.

Juha Turkian (ps.) esityksestä myös nykyisen Kisapuiston jäähallin peruskorjaus pidetään yhä selkeästi päätökseen kirjattuna vaihtoehtona.

Antti Arminen (kesk.) totesi puheenvuorossaan, että luvut ovat suuria, ja niin ovat intohimotkin.

— Kisapuistoon ei ulkopuolista rahaa saada, koska se on syrjässä, Arminen näki.

Hän kysyi myös, miten nousevat käyttökulut aiotaan kattaa.

Samasta asiasta oli huolissaan Ilpo Heltimoinen (ps.). Hän varoitti rakentamasta sellaista areenaa, jota kaupunkilaisilla ei ole varaa käyttää.

Risto Kakkola (sd.) vertasi, että jos areenan pääoma- ja käyttökulut kasvavat 2,8 miljoonalla vuodessa, kuten selvityksissä on laskettu, se vastaa 600:aa uutta veronmaksajaa, jotka eivät käytä kaupungin palveluita.

Hän totesi, ettei sellaisia ole eikä tule.

Armisen laskelmien mukaan areenan käyttökulut veisivät melkein puolet liikuntatoimen määrärahoista eli yhdeksästä miljoonasta vuodessa.

Juha Turkia jakoi kallista areenavaihtoehtoa moittineen Heikki Järvenpään (kok.) huolen kustannuksista. Verrattuna arvioon, joka tehtiin hanketta aloitettaessa puolitoista vuotta sitten, kustannukset ovat tuplaantuneet. Uuden areenan kustannusarvio on nyt lähes 40 miljoonaa euroa.

Tyhjien liiketilojen ja kolmen meneillään olevan hotelli-investoinnin kaupungissa Järvenpää ei nähnyt tarvetta uudelle hotellille, jollaista on kaavailtu areenan yhteyteen.

Karoliina Ahtiainen (kesk.) oli huolissaan sisäliikuntahallin kohtalosta : jääkö sen rakentaminen hamaan tulevaisuuteen. Sama huoli oli Riitta Munnukalla (kesk.). Hän korosti, että jos areenan rakentaminen viivästyy, sisäliikuntahallihanketta on jatkettava.

Marjatta Moilanen (kd.) muistutti, että Lappeenrannasta puuttuu suurten tapahtumien pitopaikka.

