Joutsenolaisten suosikki, viiden euron pÃ¤ivÃ¤lippu kallistuu kymmeneen euroon â€” eniten sitÃ¤ on kÃ¤ytetty Joutsenon ja Lappeenrannan vÃ¤lillÃ¤

Matkailijoille alun perin tarkoitettu 24 tunnin päivälippu on ollut suosittu etenkin Joutsenon ja Lappeenrannan välisessä bussiliikenteessä. Viiden euron lipulla on päässyt matkustamaan kahden vyöhykkeen sisällä kaikkein edullisimmin, eli esimerkiksi Joutsenosta Lappeenrantaan.

Elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin sillä matkustettiin 880 kertaa Joutsenon ja Lappeenrannan välillä.

Vuoden alusta lipun hinta kaksinkertaistuu eli nousee kymmeneen euroon.

Lappeenrannan kaupungininsinööri Olli Hirvonen sanoo, että lipun käyttö suuntautui väärin. Se on ollut todella halpa kahdella vyöhykkeellä matkustamiseen.

— Reilusti yli puolet kaikista päivälipulla matkustetuista matkoista tapahtui Joutsenon ja Lappeenrannan välillä. Koska se ei ole kaupungin järjestämää liikennettä, se tulee meille jatkossa kalliiksi, Hirvonen kertoo.

Koska matkustusvolyymit ovat pompahtaneet nyt syksyllä aivan uusiin lukemiin, kaupungin on ryhdyttävä maksamaan korvausta kyseisen liikenteen järjestäjälle eli Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Hirvosen mukaan summa on vielä sopimatta, mutta joka tapauksessa rahallinen vaikutus on suuri.

Samaan aikaan etsitään säästöjä. Kertalipuista jää pois hiljaisen ajan halvempi hinta, mutta arvolipun hiljaisen ajan hinta putoaa nykyisestä 10 senttiä per matka.

Kausilippujen hinta nousee eurolla. Waltti-kortin lataaminen bussissa maksaa jatkossa kaksi euroa.

Lippujen hinnoista päätti kaupunkikehityslautakunta keskiviikkona.