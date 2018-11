Avotuli antaa lÃ¤skisoosilihalle parhaan pinnan â€” perinneruuan valmistaminen vaatii vÃ¤hÃ¤n kÃ¤rsivÃ¤llisyyttÃ¤ mutta palkitsee maullaan

Herkullinen tuoksu leijui Terttu ja Eino Ahosen pihalla viikko sitten torstaina. Grillikodassa Raila Hulkkonen ja Eeva-Maija Sihvonen kääntelivät possun lihapaloja, ja Eino Ahonen piti huolen siitä, että tuli ei sammu.

Elävällä tulella käristetty possunliha on yksi maistuvan läskisoosin salaisuuksista.

Hulkkonen sanoo, että ilman Einon hienoja, pieniä, käsin pilkkomia klapeja ei paistamisesta olisi selvitty.

— Tulella paistaminen on kuin pärekaton kulotusta. Pitää olla tarkka. Saimme hienon pinnan lihoihin, Hulkkonen kertoo.

Hän suosittelee, että ne, joilla on mahdollisuus virittää ulkotuli, paistaisivat läskisoosilihan siellä.

Ahosella tehtiin läskisoosia marttojen arkiruokatarjoiluun, joka järjestettiin Sataman tornissa viikko sitten perjantaina. Se oli alun perin Hulkkosen idea, sillä moni oli toivonut pääsevänsä maistamaan pitkään haudutettua possuherkkua, jonka muistaa lapsuudesta.

Syöjiä oli lähes sata. Ruoka tehtiin talkoilla, ja Sataman torni oli vuokrattu ruokailutilaksi. Läskisoosin kanssa tarjottiin kuorineen keitettyjä perunoita, porkkanaraastetta, tuoreista puolukoista survottua survosta, leipää ja kotikaljaa. Jälkiruuaksi oli leivottu marjapiirakkaa.

Tarjolla oli myös Leena Frostin valmistamaa kasvispiranaa.

Läskisoosi on perinneruokaa, joka tunnetaan koko maassa. Sen valmistamiseen käytetään porsaan kylkeä, niin sanottua raitalihaa.

Tietyt tuottajat myyvät erityistä läskisoosilihaa eli viipaleita, jotka ovat paksumpia kuin ne, joita käytetään esimerkiksi laatikoiden päällä.

Kun syöjiä on paljon, ovat myös ainesmäärät suuria. Martoilta kului esimerkiksi voita puoli kiloa. Koska myös aikaa kului, aurinko alkoi laskea talkoolaisten ylle niin, että piti käydä ulkona tarkistamassa jauhojen paahtumisaste.

— Läskisoosia kannattaa valmistaa isompi määrä kerralla. Se säilyy hyvin muutaman päivän jääkaapissa, kun se pannaan sinne jäähtyneenä. Sitä voi myös pakastaa, Hulkkonen opastaa.

Joutsenon martat saivat vinkkejä läskisoosin valmistukseen Lemiltä. Siellä martat ovat järjestäneet potaattipäivällisiä kymmenen vuotta.

Raila Hulkkosella oli miehensä Esan kanssa tapana harrastaa perinneruokia.

— Kerran vuodessa tehtiin jotakin vähän suuremmasti ja kutsuttiin sukulaisia ja tuttuja syömään. Usein perjantaina syötiin hartaasti ja pitkään, ja viikonloppuna nuoleksittiin pata.

Hulkkonen kannustaa erottamaan arki- ja juhlaruuat toisistaan.

— Käytetään arkena tavallisia aineksia ja konstaillaan viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Sivistyksen perusta on, että tunnetaan ruokaperinnettä ja historiaa.

Hän ehdottaa myös perinneruokien tarjoamista esimerkiksi juhlapyhinä.

— Eivät ne niin vaikeita ole. Nykyään perinneruokia saa ostaa valmiinakin. Tarjoilee ne vaan omassa kauniissa astiassa ja kuumentaa. Kaiken ei tarvitse olla itse tehtyä. Tai ruokaa voi tehdä yhdessä toisten kanssa.

Se, tuleeko marttojen läskisoosipäivästä perinne, riippuu talkoolaisten määrästä.

— Jatkamme, jos löytyy halukkaita talkoolaisia. Itseäni kiinnostaisi järjestää lammaskaalipäivä, Hulkkonen visioi.

Resepti

Läskisoosi neljälle

200 g / hlö sianlihaa

2 isoa sipulia

n. 1 dl vehnäjauhoja

n. 10 kpl kokonaisia maustepippureita

2 tl suolaa lihakiloa kohden

3 rkl voita

Kuori ja pilko sipulit.

Pilko liha suikaleiksi tai nelikulmaisiksi palasiksi.

Kun lihat ovat olleet puoli tuntia huoneenlämmössä, kuumenna pannu niin kuumaksi kuin saat ja ruskista liha vähissä erissä. Kääntele. Tarkoitus on antaa lihalle pinta. Jos pannulle kertyy lihanestettä ja se alkaa tarttua kiinni, huuhdo pannua vedellä. Jos lihasta ei irtoa rasvaa tarpeeksi, voi käyttää Kokin salaisuus -rasvaa.

Ruskista sipulit.

Laita sipulit lihojen päälle ja huuhdo pannu.

Kuumenna voi niin, että vaahto häivää, lisää jauhot ruskistaaksesi ne. Liikuttele, jotteivät ne pala.

Lisää vesi ja sekoita vispilällä. Kiehuta hetki ja jätä kastikepohja hautumaan.

Laita lihat kattilaan ja lisää nestettä ja maustepippurit ja suola. Hauduta vähintään 2 h pienellä lämmöllä hellalla tai uunissa 200 asteessa kiehumispisteeseen, sitten laske 150:een asteeseen. Vahdi, ettei neste haihdu liikaa. Lisää vettä tarvittaessa.

2 h päästä lisää kastikepohja ja sekoita hyvin lihoihin. Kypsennä vielä 1 h edelleen pienellä lämmöllä.

Resepti: Raila Hulkkonen