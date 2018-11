Varas rikkoi auton lasin Joutsenon keskustassa, vei maksukortit ja kÃ¤vi niiden kanssa ostoksilla

Keskellä kirkasta päivää ja keskellä Joutsenoa liikkui viime keskiviikkona varas, joka murtautui Juhani Lahden autoon.

Lukittu auto oli pysäköity seurakuntakeskuksen lähelle Papinraitin varteen. Noin kello 15 kaikki oli hyvin, mutta vartin päästä henkilöauton matkustajanpuoleinen etuikkuna oli lyöty säpäleiksi ja penkillä olleet lääkkeet ja lompakko viety.

Lompakon mukana katosivat kaksi pankkikorttia ja henkilökortti.

— Se on varmasti tapahtunut viidessä sekunnissa, Lahti hämmästelee.

Hän itse istui työmaakopissa aivan lähellä, muttei kuullut mitään.

Seuraavana päivänä hän näki verkkopankistaan, että varastetulla pankkikortilla oli käyty ostoksilla Alkossa, elintarvikeliikkeessä ja apteekissa lähimaksua käyttäen.

— Kaikestahan jää nykypäivänä jälki, Lahti huomauttaa.

Imatralaisen Lahden työpaikka on Joutsenon hautausmaalla, jonne seurakunta rakennuttaa uutta huoltorakennusta. Lahti toimii Rakennus Juutin vastaavana mestarina.

— Ymmärrän, että tällaista tapahtuu Helsingissä tai muissa isoissa kaupungeissa, mutta että Joutsenossa!

Lahti soitti murron huomattuaan hätäkeskukseen, ja kohta poliisi soitti hänelle ja tuli paikan päälle. Rikosilmoitus tehtiin, ja poliisi etsi välinettä, jolla lasi on rikottu, mutta mitään sellaista ei löytynyt.

Poliisi tietää murtautujien käyttävän esimerkiksi piikkejä, joita käytettäessä ei lähde ääntä.

Lahti miettii, oliko murtautujalle tullut varkaus mieleen ohikulkiessaan vai onko sitä suunniteltu.

Kahden päivän päästä tapahtumasta Juhani Lahti on jo hieman toipunut, mutta pariin päivään ei maistunut ruokakaan. Autoon kajoaminen tuntuu hänestä vähän samalta kuin jos kotiin murtauduttaisiin.

Työmaa on tähän asti säästynyt ilkivallalta, eikä lähistön muihin autoihin ole murtauduttu. Nyt Lahti on varoittanut lähistöllä työskenteleviä ja autoaan parkkeeraavia.

— Sen verran menin paniikkiin, etten osannut netistä löytää pankkikorttien sulkunumeroa ihan heti, Lahti kertoo.

Hän ehdottaa, että pankin palveluvalikossa olisi sinne soitettaessa heti alkupuolella vaihtoehto, josta puhelu yhdistyy korttien sulkupalveluun.

— Ja netissä pankin etusivulla voisi olla punaisella sulkupalvelun linkki, Lahti ehdottaa.

Auton korjauksessa menee viikko. Sille koituneet vahingot korvaa vakuutus, samoin rahapussin, lääkkeet ja uuden henkilökortin hankinnan.

Varastettua rahaa ei vakuutus korvaa.

— Kuinka perheetön ihminen selviäisi tällaisesta tilanteesta, kun käteistä rahaa ei saa enää kaikista pankeista ja kun pankit ovat luopuneet nostokorteista, Lahti ihmettelee.