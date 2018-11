Kolumni: PyhÃ¤inpÃ¤ivÃ¤n valo

Kun illat pimenevät, Joutsenon hautausmaalla valo lisääntyy. On suurenmoista nähdä se rakkauden valo, joka loistaa haudoilla.

Sinä, joka olet menettänyt läheisesi, olet kulkenut pitkän matkan surun ja kaipauksen kanssa tähän päivään. Jokainen kulkee sitä omassa tahdissaan.

Pyhäinpäivänä muistamme taivaaseen siirtyneitä lähimmäisiämme rukouksin ja sytytämme heidän muistokseen kynttilän, valon liekin. Uskomme kristittyinä, että Jumalan omat ovat kuoltuaan hänen luonaan, valossa, rauhassa ja levossa.

Valoa, rauhaa, lepoa ja rakkautta kuvaavat sytytetyt ja sytytettävät kynttilät kirkoissa ja haudoilla. On olemassa toinen todellisuus. Kuoleman läheisyydessä se tulee meille konkreettiseksi; haluamme uskoa ja toivoa, ettei kaikki pääty tähän näkyvään. Kuori kyllä jää tänne, maatuu tai tuhkataan, mutta sielumme elää fyysisen kuoleman jälkeen.

Raamattu kertoo, että Jumalan olemus on rakkaus. Myös taivaasta annetaan vihjeitä siitä, että siellä vallitsee rakkaus, hyväksyntä ja lepo. Saamme maistaa taivasta jo maan päällä, kun otamme vastaan toisiltamme ja itseltämme rakkautta, lepoa ja hyväksyntää; opettelemme arjessa taivaan kieltä.

Viimeisellä hetkellämme saavumme tuttuun paikkaan, olemmehan harjoitelleet sen kieltä jo täällä ollessamme.

Näin teemme pyhäinpäivänä. Emme unohda heitä, jotka ovat siirtyneet tästä ajasta toiseen aikaan. Muistamme heitä, ajattelemme heitä; suremme ja kiitämme siitä, mitä he ovat meille merkinneet ja merkitsevät.

He ovat menneet edeltä. He ovat ottamassa meitä vastaan, kun meidän aikamme tulee siirtyä tästä ajasta toiseen todellisuuteen.

Meitä odottaa myös tapaaminen Kristuksen kanssa. Hänen rakkautensa valo valaisee pimeimmätkin sopukat ja tuo julki kaiken meistä armeliaasti ja hellästi.

Tänäkin pyhäinpäivänä toivomme ja rukoilemme rauhaa heille siellä ja rauhaa meille täällä, kunnes kohtaamme heidät ja oman Vapahtajamme kasvoista kasvoihin.

Sirpa Kiviniemi-Rosqvist

Kirjoittaja on Joutsenon seurakunnan kappalainen.