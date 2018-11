Vainajia muistaen â€” Marjatta Jurva pysyttelee erossa halloweenin vietosta; erityisesti hÃ¤ntÃ¤ Ã¤rsyttÃ¤Ã¤, jos ovikellon soitto rikkoo pyhÃ¤inpÃ¤ivÃ¤n rauhan

Pyhäinpäivää vietetään 31. lokakuuta ja 6. marraskuuta välisenä lauantaina, tänä vuonna tänään lauantaina 3. marraskuuta.

Mitä perinteitä pyhäinpäivän viettoosi kuuluu, Marjatta Jurva?

— Omaisten haudat laitetaan jo sitä ennen kuntoon ja viedään kynttilät haudoille. Jos vain suinkin mahdollista, käydään aamumessussa kirkossa ja myös illalla tilaisuudessa, jossa vuoden aikana poismenneiden nimet luetaan.

Halloweenia vietetään pyhäinpäivän aattona. Suomessa halloween ei kuitenkaan ole vakiintunut mihinkään tiettyyn päivään eikä sitä ole merkitty kalenteriin. Ehkä suosituin ajankohta viettää sitä on lokakuun viimeinen viikonloppu. Joko kotinne ovikello on soinut?

— Joskus aiemmin on. En pidä siitä ollenkaan, varsinkaan jos halloweenin viettäjät tulevat ovelle pyhäinpäivän aikaan.

Karkki vai kepponen?

— Ei kumpikaan. Minua ärsyttävät kauppojen halloween-mainoksetkin, enkä halua mennä siihen mukaan. Kerran sanoin yksille lapsille, ettemme ole varautuneet karkein emmekä halua kepposta, mutta tulkaa palmusunnuntaiaamuna virpomaan, niin saatte palkan. Pääsiäisenäkään en tosin tykkää siitä, että lapset pukeutuvat noidiksi. Olemme hyvän puolella.

