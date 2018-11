Influenssarokotukset kÃ¤ynnistyivÃ¤t ruuhkalla

— Tässä ei ole mitään tolkkua, Korvenkylän lähipalvelupisteen eteisaulassa istuva Arja Lampinen kritisoi.

Aula on maanantaina iltapäivästä kellon lähestyessä kahta täynnä kausi-influenssarokotetta jonottavia ihmisiä, joista vain muutamalle on riittänyt tuoli.

Lampisen kritiikki ei kuitenkaan kohdistu ruuhkaan sinänsä, vaan ontuviin jonotusjärjestelyihin kuten vuoronumeroiden puutteeseen.

— Yhtään en tiedä, milloin oma vuoroni on.

Eksoten, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tarjoamat rokotukset kausi-influenssaa vastaan käynnistyivät tällä viikolla. Maanantaina rokotteita annettiin myös Joutsenon keskustaajaman neuvolassa.

Terveysasemien vastaanotoista vastaavan palvelupäällikön Satu Simolinin mukaan alkuryntäys on tyypillinen ilmiö.

— Täytyy jatkossa miettiä, miten tilannetta voisi sujuvoittaa.

Vuoronumeroita Simolin ei silti lupaa Joutsenon hyvinvointiasemallekaan, jossa rokotteita pistetään ilman ajanvarausta runsaan viikon kuluttua.

