Putkinotkontie avautuu joulukuussa â€” raideliikenne katkeaa viikonloppuna

Putkinotkontien rautatiesiltaremontin on määrä valmistua joulukuun alussa.

Tie myös avataan liikenteelle murskepintaisena joulukuun alussa.

Väylän päällystys ja alueen viimeistelytyöt suoritetaan keväällä 2019.

Urakan on määrä valmistua kokonaisuudessaan viimeistään kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Työmaalla on edessä vielä mittava operaatio, kun sillan sivussa valmistettu elementti hilataan paikoilleen viikonloppuna 10—11. marraskuuta.

Työ aiheuttaa vuorokauden mittaisen raideliikennekatkon, joka vaikuttaa myös yhdentoista Joutsenon kautta normaalisti kulkevan matkustajajunan liikennöintiin.

