Valokuvausharrastus johdatti Niko Hallikaisen ensin ammattiin ja sitten teatterin pariin

Viimeiset kolme vuotta Niko Hallikainen on tehnyt lähes tauotta töitä. Yhden vuoden aikana hän oli mukana viidessä teatteriproduktiossa sekä teki ansiotyötä ja valokuvasi.

Lokakuun puolivälissä Joutsenoon saapui loman tarpeessa ollut mies.

— Joutseno on paikka, jossa voi pysähtyä. Ei tarvitse elää missään rytmissä, aika katoaa. Vietän aikaa siskojen, äidin ja ystävien kanssa. Äiti on minulle tosi tärkeä, sillä hän uskoo minuun, Hallikainen kertoo.

Tavallisessa arjessa hän istuu Yellow Film & TV:n toimistolla päivät ja teatterilla illat ja viikonloput.

Teatteri tarkoittaa Hallikaisen kohdalla Helsingin Kellariteatteria, Ylioppilastetteria sekä Levoteatteria. Viimeksi mainittua hän oli perustamassa viime keväänä kymmenen muun taiteellisen suunnitelijan kanssa. Koska se perustettiin aprillipäivänä, moni luuli sitä pelkäksi pöljäilyksi. Mutta ei se ole: sillä on suunnitelmia jo ensi vuodelle, ja ensimmäinen installaatiomainen esitys oli yleisön mieleen.

Paljasjalkainen joutsenolaispoika on muuttanut Kouvolan ja Joutsenon väliä parikin kertaa ennen kuin päätyi Helsinkiin.

— Olin neljä vuotta töissä samassa leipomossa kuin äiti. Se sai minut tajuamaan, että haluan tehdä työkseni jotain muuta.

Paikka ammattikouluun aukesi, ja Hallikainen valmistui viime vuonna media-assistentiksi. Oman alansa töissä hän on ollut reilun vuoden.

Tuotantoassistentti on ollut tekemässä muun muassa Hyviä ja huonoja uutisia, Suomen hauskinta tavista ja ensi keväänä Ylellä julkaistavaa komediasarjaa Aikuiset. Hänen tehtävänsä on esimerkiksi hankkia avustajia, yleisöä ja rekvisiittaa.

Työpaikka aukeni hyvällä ja runsaalla ansioluettelolla.

— Olin edellisen vuoden tehnyt vaikka mitä: teatteria lavastajana ja näyttelijänä, indieleffoja ja -sarjoja tuottajana sekä tuotantopäällikkönä ja valokuvannut. Meidän sukupolven korkea työmoraali tulee siitä, että työpaikka ei ole varma. Teemme duunia sen eteen, että duunia on, Hallikainen uskoo.

Muutto lukioikäisenä Kouvolasta takaisin synnyinpaikkakunnalle Joutsenoon tuntui oudolta.

— Se helpotti, että serkut olivat samassa koulussa. Minun on myös helppo tutustua ihmisiin, vaikka siinä iässä se ei olekaan ihan yksinkertaista. Hetki meni tottuessa.

Jo ennen lukioikää Hallikainen tiesi, että hänestä tulee valokuvaaja, muttei sitä, miten se tapahtuisi.

— Koulussa ammatinvalinnan ohjauksessa sen alan opinnot mainittiin vain ohimennen.

Niko käveli joka paikkaan kameran kanssa. Hän kuvasi ihmisiä, halusi kertoa tarinoita heistä.

Valokuvaamisen opinnot johdattivat hänet myös teatterin pariin. Ammattikoulun projektissa hän pääsi tekemään lavastusta ja tutustui teatterintekijöihin — oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

— Jeesasin teatteriporukkaa, ja päädyin Ylioppilasteatterin kesäproduktioon lavasterakentajaksi ja sen jäseneksi. Uusi maailma avautui. Mitä pidempään tekee, huomaa, miten lähellä toisiaan media-ala ja teatteri ovat.

Media- ja teatteriala on eräänlainen kupla, jossa tekijät tuntevat toisensa. Jokaisella levoteatterilaisellakin on Hallikaisen mukaan jo nimeä.

— Haluaisin tuoda omaa taidetta näytille myös kotipaikkakunnalle, hän suunnittelee.

Yhtä Hallikaisen produktiota, Hulttiot-nettisarjaa, voi katsoa Youtube-kanavalla. Hänen kanssaan sitä oli tuottamassa toinenkin Joutsenossa varttunut media-assistentti, Oona Mattila. Hulttiot julkaistiin loppukesästä.

— Kyllä oltiin niin ylpeitä, kun saimme kuukausien työn jälkeen näyttää työryhmälle valmista tavaraa, Hallikainen hymyilee.

Niko Hallikainen

Syntynyt Joutsenossa 1992. Asuu Helsingin Kalliossa.

Koulutukseltaan valokuvaukseen erikoistunut media-assistentti.

Työskentelee tuotantoassistenttina Yellow Film & TV:ssä.

Perhe: monimutkainen.

On tehnyt harrastuksesta työn ja työstä harrastuksen: lavastaa, näyttelee, valokuvaa, tuottaa.

Tärkeää Joutsenossa: pääsee veden ja luonnon äärelle.

Haave: Joutseno-ikäisenä haaveilemani asiat ovat toteutuneet. Toivoisin, että saan aina tehdä sitä, mitä haluan.