Pääkirjoitus: Tulipa halli minne tahansa, sen saavutettavuudesta pidettävä huolta

Selvitykset uuden monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin rakentamiseksi Lappeenrannan kantakaupunkiin jatkuvat. Kaupunginvaltuusto pani toimialatoimikunnan ja konsernihallinnon viime viikon kokouksessaan etsimään avoimella haulla ulkopuolisia investoijia areenaan. Siinä työssä saattaa kulua vuodenkin päivät.

Ilman ulkopuolista rahaa hallia ei saada Lappeenkadun päälle eikä Kisapuistoon. Kustannusarvio on paikasta riippumatta sama, noin 37 miljoonaa euroa.

Suunnitelmiin jätettiin yhä vaihtoehdoksi myös nykyisen Kisapuiston jäähallin peruskorjaaminen.

On hyvä muistaa, että hallin tulee jatkossakin olla kaupunkilaisten saavutettavissa, niin rahallisesti kuin logistisestikin. Käyttömaksut eivät saa nousta liian korkeiksi, joten käyttökustannustenkin rahoittamiseen tarvitaan lisäselvityksiä.

Onpa jäähalli jatkossa kummassa paikassa tahansa, sinne pitää helposti päästä — joko omalla autolla tai joukkoliikenteellä.

Kisapuisto on nykyisellään kaukana bussipysäkeistä, ja autoliikenteellekin paikka on ahtaan oloinen. Mutta millainen jumi tulisi tapahtumailtoina keskustaan, jos niin sanottu Lappeenkadun kansivaihtoehto toteutettaisiin?

Sitä ei jostain käsittämättömästä syystä ole edes selvitetty. Varmaan kannattaisi, Lappeenranta kun ei nykyiselläänkään ole mikään sujuvan liikenteen mallikaupunki.

Sari Pullinen