Jäätävä sade voi halvaannuttaa yhteiskunnan pahoin

Ilman sähköä arkinen elämänmeno kohmettuu. Jäätävä sade pani Slovenian polvilleen neljä vuotta sitten. Skenaario on mahdollinen Suomessakin. Siksi jaloille nousua harjoitellaan, viimeksi Etelä-Karjalassa.

Pelastusviranomaiset Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolin johdolla harjoittelivat viimeksi yhdessä eteläkarjalaisten energiayhtiöiden kanssa alkuviikosta, miten sähköt saataisiin palautettua ja arki ohjattua takaisin raiteilleen mahdollisimman pian.

Rauhaan perustetusta keskuksesta johdettuun alueelliseen Jäätyvä 2018 -harjoitukseen osallistui noin 130 henkilöä pääasiassa omilla työpaikoillaan.

Paikalliset verkkoyhtiöt ovat viime vuosina investoineet voimakkaasti sähkölinjojen siirtämiseksi maan alle parempaan turvaan myrskyiltä. Ilmajohtojen vaihtumisen maakaapeleihin ovat huomanneet myös sähkönkuluttajat kohonneina siirtomaksuina.

Korkealla keikkuvat ja leveissä johtokäytävissä kulkevat suurjännitelinjat ovat turvassa myrskytuulien kaatamilta puilta, jotka ovat tyypillisiä sähkönjakelun katkojia maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Voimalinjat eivät kuitenkaan kestä sitä valtavaa painoa, jonka jäätävä sade voi tietyissä olosuhteissa kerryttää pinnoille. Kokonaiset suurjännitepylväät voivat sortua jääkuorrutteen painosta.

Sähkönjakelun palauttamisen näkökulmasta verkkoyhtiöiden haasteena on tällaisessa tilanteessa saada sähköasentajat ja muut korjaajat kuljetettua vikapaikoille ja kuljetuskalusto tankattua. Normaaleissa polttoaineen jakelupisteissä kuten huoltoasemilla bensapumput toimivat sähköllä. Ja kun sähköä ei ole, pumputkin lakkaavat pelaamasta.

Asunnon lämpimänä pysymisen suhteen tilanne ei pitkäaikaisessa sähkönjakeluhäiriössä ole sen auvoisempi suoraan sähkölämmitykseen nojaavassa omakotitalossa, jossa ei ole yhtään tulisijaa. Toisaalta öljykattilakin tarvitsee sähköä toimiakseen.

Asunnon jäähtyessä konstit ovat vähissä. Käytännössä omin voimin liikkuvan kotitalouden tehtäväksi jäisi etsiä suojaa esimerkiksi häiriöalueen ulkopuolella asuvien tuttavien luota. Koko väestön hätämajoittamiseen esimerkiksi urheiluhalliin eivät mitkään tilat riitä.

Viranomaisten on tehtävä valintoja, ketkä evakuoidaan ensin. Myös sähköjen palauttamisessa kriittisimmät kohteet ovat etusijalla.

Laajamittainen ja pitkäkestoinen sähkönjakelun häiriö vaikuttaa todellisuudessa myös muihin toimialoihin; Jäätyvä 2018 on resussisyistä rajattu energia-alaan.

Jäätävä sade liukastuttaa tiet siihen kuntoon, että etenkään raskailla ajoneuvoilla, joissa ei ole nastarenkaita, ei ole tien päälle asiaa. Suomessa on aikaisemmin harjoiteltu tällaisen tilanteen varalta nastoittamalla polttoainetta kuljettavan säiliöauton renkaat ja ajamalla saattueena, jossa kulkua turvaa aura-auto.

Maanantaina ja tiistaina järjestetty Jäätyvä 2018 -harjoitus oli käytännössä nettipeli, jossa pelaajat eli harjoituksen osallistujat ratkoivat eteen tulevia ongelmia verkossa.

Jäätyvä 2018 on jatkoa viime vuonna Kuopion seudulla järjestetylle harjoitukselle. Vastaavat harjoitukset jatkuvat eri puolilla Suomea tänä ja ensi vuonna.

Tee itse edes tämä:

Jokainen voi varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin pitämällä yllä niin sanottua kotivaraa.

Sillä tarkoitetaan, että kotona on ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita useaksi päiväksi, jopa viikoksi.

Kotivaraa ei jätetä pölyttymään tai homehtumaan kaappiin, vaan sitä käytetään säännöllisesti ja hankitaan uutta tilalle. Näin elintarvikkeet säilyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.

Kotona on syytä olla hygieniatarvikkeita, säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä, kannellisia astioita veden säilyttämistä ja kuljettamista varten, paristoilla toimiva radio ja varaparistoja, taskulamppu ja paristoja, tölkinavaaja, kynttilöitä ja tulitikkuja sekä joditabletteja, mahdollisuuksien mukaan myös vaihtoehto sähkölämmitykselle.

Oman kotivaran riittävyyttä ja asianmukaisuutta voi testata Huoltovarmuuskeskuksen Omavarax-pelillä.

Juttu perustuu Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolin järjestämään tiedotustilaisuuteen Rauhassa 30.10. Tilaisuudessa oli edustus Jäätyvä 2018 -harjoituksen osallistujatahoista, joita ovat Huoltovarmuuskeskus, kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatran Lämpö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Fortum Oy, Gasum Oy, Imatran ja Lappeenrannan kaupungit sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

