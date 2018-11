Imatralla sijaitseva turvakoti on avoinna joutsenolaisillekin — turvakoti maksaa tarvittaessa asiakkaan taksikyydin

— Aina voi soittaa ja kysyä, painottaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ohjaaja Pasi Korhonen.

Eksoten turvakodissa Imatralla työskentelevä Korhonen kertoo, että ennalta ehkäisevä palveluohjaus kuuluu yhä tiiviimmin turvakodin henkilökunnan työnkuvaan.

— Meillä vastataan puhelimeen ympäri vuorokauden, Korhonen kertoo.

Puhelin soi päivittäin.

— Meillä on vaitiolovelvollisuus, eli kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä, Pasi Korhonen muistuttaa.

Turvakoti on tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneiden ja uhatuksi tulleiden aikuisten ja lasten väliaikaiseksi turvapaikaksi.

— Yhtä lailla kuin meille voi soittaa, turvakotiin voi myös tulla milloin tahansa, Korhonen sanoo.

Imatran turvakoti on Etelä-Karjalan ainut. Se siirrettiin pois Lappeenrannasta huhtikuussa 2016.

— Turvakoti palvelee kaikkia Eksoten alueen asukkaita. Jos kulkeminen tänne ei omalla autolla tai julkisilla kulkuneuvolla onnistu, me maksamme taksikulut, Eksoten palveluesimies Maritta Mälkiä kertoo.

— Tärkeintä on, ettei avunsaaminen ja turvaan pääseminen jää kellään rahasta kiinni.

Turvakodissa työskentelee kuusi ohjaajaa, joista puolet on sosionomeja ja puolet sairaanhoitajia.

Korhonen ja Mälkiä rohkaisevat kysymään apua, sillä henkisen väkivallan muotoja voi joskus olla vaikea tunnistaa.

On tärkeää ottaa vaikeakin asia puheeksi ammattilaisen kanssa ennen kuin tilanne pääsee kärjistymään tekojen tasolle.

— Mustasukkaisuus saattaa olla aluksi jopa imartelevaa. Silloin mennään kuitenkin rajan yli, kun puoliso ryhtyy kontrolloimaan toisen menemisiä, tapaamisia tai esimerkiksi ostamisia, Mälkiä kuvailee.

Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista tai esimerkiksi taloudellista.

Turvakodin asiakkaista valtaosa on edelleen naisia tai äitejä lapsineen.

Miehetkin kuitenkin osaavat, ja ennen kaikkea uskaltavat, hakea apua.

— Miehet ovat vain huonoja tunnistamaan henkistä väkivaltaa, Mälkiä tietää.

Imatran turvakodissa on neljä perhepaikkaa. Turvakodissa voi viipyä niin pitkään kuin on tarpeen. Ajat vaihtelevat päivistä viikkoihin.

Tarvittaessa lapset voivat käydä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa turvakodista käsin.

Asiakasmäärät vaihtelevat paljonkin. Välillä voi olla pitkään ruuhkaista tai vastaavasti hiljaista.

— Ehkä yhteydenottojen määrä kasvaa tammi- ja elokuussa. Lomat kun yleensä kärjistävät ristiriitoja, Korhonen sanoo.

Korhonen ja Mälkiä korostavat, että turvakodista apua saavat perheet.

Lasten huomioiminen on erityisen tärkeää, vaikka väkivalta olisikin vain vanhempien välistä.

— Perheväkivalta voi olla lapsille hyvin traumaattista, vaikka se ei heihin itseensä suoranaisesti kohdistuisikaan. Osapuolina ovat kuitenkin vanhemmat, lapsille kaksi tärkeintä ihmistä, Mälkiä muistuttaa.

— Uhrin suostumuksella otamme myös yhteyttä toiseen osapuoleen. Hyvin usein tämä onnistuu, ja se on tärkeää. Jos tekijä ei saa apua ongelmiin, mikään ei muutu, Korhonen summaa.

Imatran lisäksi lähimmät turvakodit sijaitsevat Mikkelissä, Kotkassa, Lahdessa ja Joensuussa.

— Jos oman alueen turvakodin paikat ovat täynnä, asiakkaalla on oikeus mennä mihin tahansa turvakotiin, Mälkiä kertoo.

Etelä-Karjalan turvakoti on osoitteessa Pappilanpolku 1D, 55120 Imatra.

Turvakodin puhelinnumero on 040 351 6477.

Turvakotiin voi ottaa yhteyttä mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Turvakotia hallinnoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.