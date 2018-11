Kolumni: Meneillään ovat harvojen vaalit

Annoin ääneni. Kävin jättämässä sen seurakuntakeskukseen.

Muihin vaaleihin verrattavaa pöhinää ei seurakuntavaalien ympärillä ole ollut, eikä ehdokkaiden määräkään päätä huimaa.

Päätösvalta valui seurakuntayhtymään liittymisen myötä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Oman seurakunnan asioiden ajaminen siellä on yhteispeliä muiden yhtymän seurakuntien valtuutettujen kanssa.

Mutta toisin kuin kunnallisessa päätöksenteossa, Joutsenossa on edelleen oma seurakuntaneuvosto, jossa päätetään vain omaa seurakuntaa koskevista asioista.

Lueskelin paikallislehdestä joutsenolaisten ehdokkaiden ajatuksia seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Päädyin miettimään, mitä kirkko ja seurakunta ovat minulle vuosien varrella antaneet.

1950-luvulla evankelis-luterilaisen perheen lapsi kastettiin lähes poikkeuksetta kirkon jäseneksi. Seurakunnan lasten kesäleireille oli tunkua. Seurasivat rippikoulu ja konfirmaatio. Muutama ystävä liittyi seurakuntanuoriin. Luulen, että enemmistölle meistä ensimmäinen ehtoollinen avasi oven huvittelun maailmaan. Tanssilavoille kun ei sitä ennen ollut menemistä.

Avioliittoon vihkiminen, omien ja kummilaisten sekä sittemmin lastenlasten ristiäiset. Lähipiirin nuorten konfirmaatiot. On ollut itsestään selvää, että pappi on niissä mukana. Samoin saattamassa vanhempia heidän viimeisille matkoilleen.

Seurakuntien talousvaikeuksia antoi paikallista osviittaa äskettäin harkinnassa olleet Joutsenon seurakunnan henkilökunnan lomautukset.

Suurimmat veroeurot pyörivät yrityskaupoissa, pelimaailmassa ja kryptovaluutassa. Niistä verottajan kassaan kilahtaa kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia euroja. Mikä osuus päätynee kirkolle?

En ole tarkemmin pohtinut, olenko saanut seurakunnalta tarpeeksi veroeurojen vastineeksi. Luultavammin sen vuoksi, että on omaa saamattomuutta olla lähtemättä tarjolla oleviin tilaisuuksiin. Jos en ole vuodessa saanut aikaiseksi mennä kuulemaan kotikirkon uusien urkujen upeaa sointia, ei syyllistä tarvitse kaukaa hakea.

Jos ei ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnosta, ei kiinnosta edellisvaalien perusteella myöskään äänestäminen. Neljä vuotta sitten vain reilu 12 prosenttia Joutsenon seurakunnan jäsenistä käytti äänioikeuttaan.

Luku on pysähdyttävän pieni ja pistää miettimään, edustavatko valittavat päättäjät seurakuntalaisten näkemyksiä siitä, miten toimintaa tulisi painottaa ja kehittää ja onko kirkko tulevan nelivuotiskauden vaaliteeman mukainen #minunkirkkoni. Paluuta menneeseen ei ole.

Mirja Rantala

Kirjoittaja on Joutseno-lehden entinen päätoimittaja.