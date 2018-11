Korvenkannassa katkeaa veden tulo keskiviikkona neljäksi tunniksi

Martan-, Marian- ja Juliankaduilla ja Mirjaminkujalla saneerataan sujuttamalla jätevesiviemäriä 600 metriä.

Samalla asennetaan vesijohtoventtiilejä, ja niiden asentaminen aiheuttaa alueella vesikatkon.

Vesikatko koskee 25:tä taloutta Mariankadulla, Leeankadulla, Ruutinkujalla, Niittyläntiellä, Juuliankadulla ja Mirjaminkujalla.

Vesikatko on kello 10 – 14, paitsi Mirjaminkujalla, jossa veden tulo jatkuu vasta kello 16.

Katkoksesta on ilmoitettu alueen kotitalouksille tekstiviestein.

Työmaan näkyvin kaivanto on Mariankadulla.

Viemärikaivon kohdalla vesijohdot ja viemärit ovat niin painuneet, että ne uusitaan kokonaan ja jokaiselle kadulle lisätään sulkuventtiilit.