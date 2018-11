Pääkirjoitus: Joutsenokin joutaisi Lappeenrannan paikallisliikenteen piiriin

Joutsenossa on taivasteltu 24 tunnin bussilipun, niin kutsutun päivälipun, hinnankorotusta. Korotusprosentti on peräti 100. Vitosen lipusta pitää ensi vuoden alusta alkaen maksaa kymppi.

Eniten tätä lippua on käytetty Lappeenrannan ja Joutsenon välisessä bussiliikenteessä. Se on ollut joutsenolaisille edullisin lippu kaupungissa käväisyyn, hinta yhteen suuntaan on ollut 2,50 euroa.

Edullinen lippu on epäilemättä tehnyt myös lappeenrantalaisen olon.

Edullisuudella on kääntöpuolensa. Kaupunki joutuu lipun runsaan käytön vuoksi maksumieheksi. Se pulittaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle korvausta vielä määrittelemättömän summan.

Tieto hinnankorotuksesta nostatti keskustelua Joutseno-lehden Facebook-sivulla. Eräs keskustelija ehdotti, että Joutsenokin kuuluisi Lappeenrannan paikallisliikenteen piiriin. Se on hyvä ajatus, joten sitä kannattaa pitää esillä.

Tällä hetkellä Joutseno on joukkoliikenteessä eri vyöhykkeellä kuin kaupungin keskustassa kulkeva paikallisliikenne. Samassa veneessä Joutsenon kanssa ovat Ylämaa ja Nuijamaa.

Muutosta odotellessa muistettakoon, että hinnankorotuksesta huolimatta päivälippu on aikuiselle edelleen halvin lippuvaihtoehto kaupungissa kipaisuun arkena päiväsaikaan.

Sari Pullinen