Kotitalouksilla on parannettavaa jätteiden lajittelussa — myös Etelä-Karjalan jätehuolto pohtii keinoja helpottaa hommaa

Energiahyötykäyttöön menevän kotitalouksien kuivajätteen seassa on yhä biojätettä, keskimäärin viidennes tai jopa neljännes roskapussin painosta.

Tämä aiheuttaa taloudellista tappiota Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle (EKJH) kahdella tapaa.

Ensinnäkin jää saamatta biojätettä, joka on nykyisen kompostointilaitoksen ja tulevaisuudessa myös biokaasulaitoksen raaka-ainetta.

Toisekseen biojäte aiheuttaa lisäkuluja, kun märästä ja painavasta jätejakeesta on maksettava jokaisesta tonnista, joka kuljetetaan poltettavaksi Riihimäelle ja poltetaan Ekokemin jätteenpolttolaitoksella.

— Jos ihmiset lajittelisivat jätteensä vielä paremmin, se hillitsisi kotitalouksilta laskutettavien käsittelymaksujen kohoamista, EKJH:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen sanoo.

Yhtiö pohtii myös itse keinoja, miten tehdä lajittelusta mahdollisimman helppoa.

