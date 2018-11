Johanna Ikävalkoa esitetään Keskustan Karjalan piirin kansanedustajaehdokkaaksi

Keskustanaisten Karjalan piiri ja Keskustan Korven ja Aholan paikallisyhdistys esittävät Johanna Ikävalkoa Karjalan piirin kansanedustajaehdokkaaksi.

Ikävalko on koulutukseltaan Sosionomi (AMK), ja hän opiskelee yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistossa. Hän on virkavapaalla Joutsenon vastaanottokeskuksesta, jossa työskentelee sosiaaliohjaajana.

Hän on toiminut aiemmin kansanedustaja, ministeri Kimmo Tiilikaisen maakunta-avustajana.

Johanna Ikävalko on 40-vuotias neljän lapsen äiti. Hän on Keskustan Lappeenrannan kunnallisjärjestön puheenjohtaja, ensimmäinen varavaltuutettu ja jäsenenä lasten ja nuorten lautakunnassa.

SARI PULLINEN