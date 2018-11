Joutsenohalli täyttyy torstaina kulttuurista, ja Esa Pyysing kokkaa koko esiintyjäporukalle

Kokin töistä eläkkeelle jäänyt Esa Pyysing kokkaa tänään torstaina ruokaa 400 hengen tarpeisiin. Pääkokki Pyysingin apuna on talkooväkeä, ruuanjakajia Joutsenon Eläkkeensaajista. Ruokailijoille on pystytetty kaksi isoa telttaa urheilukeskuksen juoksuradalle katsomon eteen.

Joutsenohallilla vietetään Eläkkeensaajien Keskusliiton ja joutsenolaisen jäsenyhdistyksen yhdessä järjestämää kaikkien aikojen ensimmäistä Eläkkeensaajien kulttuurikatselmusta.

Esiintyjiä tulee eri puolilta maata. Taiteenlajeja on kolme: musiikki, tanssi ja teatteritaide.

Joutsenolaisia ei estradilla nähdä, mutta esimerkiksi imatralaiset esittävät Seniorihumpan. Kymen piirin lisäksi esiintyjiä tulee kahdeksasta muusta piiristä.

Minkälainen ponnistus on laittaa ruokaa 300—400 hengelle?

— Ei se ole sen kummempaa kuin kokkaaminen pienelle ryhmälle. Olen tehnyt kokin töitä 20 vuotta, joten ei siinä ole ongelmaa. Pitää vain olla vähän isompi kattila.

— Tarjoamme lihakeittoa. Yhtä ruokailijaa kohden keittoa tehdään neljä desilitraa.

Oliko helppo saada talkooväkeä tapahtumaa järjestämään?

— Meidän yhdistyksessämme on 400 jäsentä, ja suurin osa heistä on iältään 60—80-vuotiaita. Talkoolaisia ei aina ole ihan helppo saada, ja sitten voi aina tulla yllätyksiä. Muuten yhdistyksemme tekee tämän tapahtumaan talkoilla, mutta teltat pystyttää ulkopuolinen porukka.

Oletko itse kulttuurin tekijä tai kuluttaja?

— Käyn katsomassa vuoden aikana useita Lappeenrannan kaupunginteatterin ja Teatteri Imatran näytelmiä vaimoni kanssa. Myös elokuvissa käymme ahkerasti.

— Yli 20 vuotta olin töissä elokuvateatteri Jukolassa, joka sijaitsi entisessä Lappeenrannan kaupunginteatterin rakennuksessa Valtakadulla. Olin ovimiehenä, eli tarkistin lippuja. Vuodessa näin 60 elokuvaa, eipä siinä työpäivän aikana ollut mitään muutakaan tekemistä.

Millaista oli siirtyä työelämästä eläkkeelle eli jättää yrittäjän työt?

— Olen nyt neljättä vuotta eläkkeellä. Vapaa-aikaa on tullut paljon aiempaa enemmän, yrittäjänähän en pitänyt lomia ollenkaan, vaan olin lähes jatkuvasti töissä.

— Työelämää ei ole ikävä, kaikkiaan 48 vuotta ehdin töitä tehdä. Aikoinaan lähdin keittiöhommiin kaupan alalta. Työskentelin kaupassa Lappeenrannan keskustassa.

Miten eläkepäivät kuluvat?

— Harrastan liikuntaa, käyn uimahallissa uimassa. Eläkeläiset pääsevät edullisesti uimahalliin uimaan ja kuntosaleille tiettyyn aikaan päivästä. Se on hienoa.

Oletko aktiivinen eläkejärjestössä?

— Kuulun Joutsenon Eläkkeensaajien hallitukseen, mutta käyn lähinnä kokouksissa, muuten en ole järjestössä aktiivinen.

Sari Pullinen

Eläkkeensaajien kulttuurikatselmus

Torstaina 15. marraskuuta kello 12—15 Joutsenohallilla (Penttiläntie 17).

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenistö esittää musiikkia, tanssia ja teatteritaidetta.

Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy.

Pääkokki Pyysing urakoi Joutsenon urheilukentällä torstaina.