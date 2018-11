Kirkkomuskarit vaakalaudalla — toiminnasta vastanneen kanttorin työtä yritetään nyt jakaa kollegoille, jotta varhaisiän musiikkikasvatukseen jäisi aikaa

— Väärä paikka säästää, katsoo joutsenolainen kahden lapsen äiti Anu Kyröläinen kirkkomuskareiden yllä leijuvasta lakkautusuhasta.

Pian kaksivuotias Lotta ja puolivuotias Lauri Kyröläinen käyvät Joutsenon seurakuntakeskuksella kokoontuvassa musiikkileikkikoulussa.

Toiminta on osa Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaiskasvatusta. Käytännössä sitä on tehnyt vuodesta 2012 alkaen Lappeen seurakunnan kanttori, varhaisiän musiikkikasvattaja Marjo-Riitta Lehtonen, joka on tämän vuoden virkavapaalla kanttorin virasta.

Kirkkomuskareiden pyörittämiseksi vastakin vähintään samassa laajuudessa kuin nyt Sammonlahden kirkkoherra Juha Eklund esitti johtamalleen yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle varhaisiän musiikkikasvattajan viran perustamista.

Yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin torjui aikeet äänin 7—6. Vastaesityksen tehnyt varapuheenjohtaja Marja Hovi ja sitä kannattanut Joutsenon seurakunnan edustaja Ilkka Tiimo saivat äänestyksessä puolelleen viisi muuta yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä, mukaan lukien toisen joutsenolaisedustajan Urho Tujulan.

Rahassa mitattuna kyse on noin 46 000 eurosta vuodessa, laskee talousjohtaja Kari Virtanen.

— Yli puolet Joutsenon seurakunnan säästöistä, vertaa Ilkka Tiimo ja muistuttaa, että ne olivat johtamassa lomautuksiin.

Hän pitääkin uutta virkaa epäoikeudenmukaisena muita työntekijöitä kohtaan.

— Vasta oli sovittu, että uusia virkoja ei perusteta, ja esitelty listoja, mitkä virat jätetään täyttämättä ja lakkautetaan, kun niiden nykyiset haltijat jäävät eläkkeelle.

Tiimo ei vastusta varhaisiän musiikkikasvatusta mutta katsoo, että työ voidaan hoitaa ilman uutta virkaakin.

— Joka seurakunnassa on kahdesta kolmeen kanttoria, joiden työnkuvaan kuuluu musiikkikasvatus.

Viran perustamisen sijaan varhaisiän musiikkikasvatusta yritetään nyt järjestää toisella tapaa.

— Sisäisillä järjestelyillä kanttorin työmäärää vapautettaisiin sen verran, että aikaa jäisi hoitaa varhaisiän musiikkikasvatusta, Kari Virtanen selvittää.

TIINA MANSIKKA

Näin varhaisiän musiikkikasvattajan viran perustamisesta äänestettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa*

Puheenjohtaja:

Juha Eklund K

Joutsenon srk:n edustajat:

Urho Tujula E

Ilkka Tiimo E

Lappeen srk:n edustajat:

Marja Hovi E

Ilpo Sientola E

Lappeenrannan srk:n edustajat:

Matti Matikainen E

Liisa Tirronen K

Aino Voutilainen K

Arto Varis K

Lauritsalan srk:n edustajat:

Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen K

Petteri Myllynen K

Sammonlahden srk:n edustajat:

Antti Erämo E

Martta Hirvikallio E

*) K=kyllä, pj:n esityksen eli viran perustamisen puolesta; E=ei, viran perustamista vastaan

