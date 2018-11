”Mää en muist mihi mää oli menos”

Tilausbussien rykelmät reunustivat torstaipäivänä Joutsenohallin pysäköintialuetta.

Nelisensataa eläkeläistä eri puolilta Suomea oli tullut esiintyjiksi ja katsojiksi Joutsenon Eläkkeensaajien talkoilla pystyyn panemaan kulttuurikatselmukseen.

Estradillakin nähtiin auto, joskin pahvinen, kun kaksi Annelia esitti Autoilevat leidit -hupailunsa.

Annelit Kiiski ja Nurminen olivat saapuneet Ruskolta Varsinais-Suomesta. Tämän jutun otsikko on lainattu heidän show’staan.

Täysi katsomo sai naurun aihetta, kun toinen naisista sipaisi vähän huulipunaa ennen kuin seuravan kerran poliisin tolppakamera välähtää.

— Olemme tehneet ohjelmaa omalle yhdistyksellemme ja esiintyneet laivalla, Kiiski ja Nurminen kertoivat.

Viime vuonna heillä oli Suomi 100 -henkinen ohjelmanumero. Sketsiviihteen lisäksi he harrastavat kuorolaulua.

— Tänne välittömään Karjalaan on hyvä tulla — me kun siellä Varsinais-Suomessa olemme niin jäykkiä, he nauroivat.

Yleisölle tarjottiin tapahtuman aikana yksitoista erilaista kulttuuriohjelmanumeroa, joita tuomaristo arvioi.

Kuusankoskelta saapunut Pentti Nio tykkäsi näkemästään. Kymenlaaksosta oli lähtenyt matkaan hyvä edustus, kun paikalle oli tultu bussilla.

— Olen lausunut eri tilaisuuksissa erästä rakuunarunoa ulkoa, Nio kertoi.

Hänen toinen kulttuuriharrastuksensa ovat tuohityöt. Hän haluaa jakaa sitä perinnettä eteenpäin uusille polville, jotta taito säilyisi.

Eläkkeensaajien kulttuurikatselmuksen toisena järjestäjänä oli Eläkkeensaajien Keskusliitto.

Sari Pullinen