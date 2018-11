Biokaasulaitos lähtökuopissa — jätehuolto panttaa yhä laitostoimittajan nimeä: ”Haluamme itse hallita julkisuutta”

Biokaasulaitoksen rakentaminen Kukkuroinmäkeen on lähtökuopissaan.

— Urakkasopimus allekirjoitettiin viime perjantaina, ja aloituskokous oli keskiviikkona, laitoksen omakseen rakennuttavan ja sitä itse myös operoivan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n (EKJH) toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo.

Kuokka iskettäneen kirjaimellisesti maahan vielä tässä kuussa.

Valmista on määrä olla vuonna 2020.

Laitostoimittajan nimeä Suomalainen ei vieläkään paljasta.

— Odotamme todennäköisesti vielä pari viikkoa, ennen kuin julkistamme toimittajan. Toimialalla on tapahtunut sellaisia juttuja, että haluamme itse hallita julkisuutta, hän pyörittelee.

Laitostoimitukseen sisältyy Kukkuroinmäkeen rakennettava biokaasun tankkausasema. Sen lisäksi jätehuoltoyhtiö suunnittelee kahta muuta tankkausasemaa Lappeenrantaan ja Imatralle.

Jatkossa myös jätteenkuljettajilta edellytetään hybridikalustoa eli esimerkiksi roska-autoja, jotka voivat kulkea biokaasulla.

TIINA MANSIKKA

Aiheesta lisää 15.11. Joutseno-lehdessä