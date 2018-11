Evakkoon lähtö talvisodan alla laukaisi lainakirjan kiertomatkalle ympäri maata

Lause kirjan kansilehdellä on paljonpuhuva: ”Tämä kirja on lainattu Pihkalanjärven koulun lainastosta vähän ennen talvisodan syttymistä. Jäi palauttamatta kun lähdimme sotaa pakoon.”

Kirjan lainasi Hilkka Paakki, omaa sukuaan Kemppinen, vuonna 1939, 13-vuotiaana.

Pihkalanjärvi on Nuijamaan kuntaan kuulunut kylä, joka jäi lopullisesti rajan taakse jatkosodan jälkeen.

”Kävin silloin ensimmäisen vuoden jatkokurssia. Opettajana oli Maria Knihtinen.”

Nykyään kirja on hänen poikansa Kari Paakin kirjahyllyssä Kuurmanpohjassa. Matka kirjan lähtöpisteestä nykyiseen on lyhyt. Noin 20 kilometriä linnuntietä.

Kirja on kuitenkin kiertänyt ainakin länsirannikolle.

”Laitilaan muutettiin evakkoon ja siellä kävin loput jatkokurssista Kaarinaisten kansakoulussa. Opettaja (oli) Allan Suomalainen.”

Kursiivilla merkityt lauseet Hilkka Paakki merkitsi muistiin kirjan kansilehdelle vuonna 1985 Kuurmanpohjassa.

— Luulen, että tämä on luettu useampaan kertaan. Kirja on niin hiirenkorvilla, tuumii Kari Paakki.

Kirja on ollut tärkeä, hän arvelee lähtöhetken tunnelmia.

Evakkoon ei suuria kantamuksia ole mukaan mahtunut.

— Esimerkiksi äidin kouluvihkoja ei ole tallessa, ne ovat jääneet matkasta. Kyllä siinä oleellisempia tavaroita on otettu mukaan.

Talvisodan evakkomatkan jälkeen Hilkan tie vei vielä jatkosodan aikaan kotitanhuville, kunnes lopullinen lähtö tuli Neuvostoliiton suurhyökkäyksen käynnistyessä 1944.

Perheelle tarjottiin tiluksia Kymenlaaksosta, mutta veri veti lähemmäs kotiseutuja. Heille lohkottiin tila Tiurun sairaalan maista Kuurmanpohjan Rauhankorvesta.

Kari Paakin mukaan evakkous muistutti olemassaolollaan hänen äitiään jatkuvasti.

— Päivittäin se käsittääkseni pulpahti rintaan. Ei se evakkous koskaan lähtenyt pois.

Hilkka Paakki kuoli vuonna 2014.

Paakin molemmat vanhemmat olivat evakkoja.

— Isän ja äidin suvut ovat sieltä. He joutuivat kaksi kertaa lähtemään kotoaan pois. Kyllä se vaikutti heihin.

Kirjan mukaanotto evakkomatkalle ei ole Paakin mielestä yllätys. Äiti oli kirjallisuuden ystävä ja kirjoitti myös itse.

— Äiti kirjoitti runoja. Niitä on tallessa. Lisäksi hän on saanut palkintoja runokilpailuista.

Kirja jäi palauttamatta, ja toisaalta, mihin sen olisi palauttanutkaan.

Paakki nauraa, ettei ole synnintunnossa palauttamattomasta kirjasta.

— En tunne tuskaa maksamattomista palautusmaksuista, hän sanoo

Ja entä se itse kirja sitten. Nimeä voi pitää enteenä: Hilja Haahti, Kadotettu kirje. Vuodelta 1933, Otavan kustantama, toinen painos.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ