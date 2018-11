Ennakkoäänestys sujui laiskasti, varsinaisena vaalipäivänä on vielä 93 prosentilla Joutsenon seurakunnan jäsenistä mahdollisuus äänestää

Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta. Vaalihuoneisto Joutsenon seurakuntakeskuksessa on avoinna kello 11– 20.

Ennakkoäänestys päättyi viikko sitten lauantaina. Joutsenon seurakunnan jäsenistä 401 eli seitsemän prosenttia äänesti ennakkoon.

Lappeenrannassa äänestettiin ennakkoon noin prosenttiyksikön verran viime vaalia laiskemmin.

Kaikkiaan äänestyskuoria kertyi nyt 1808, viime vaaleissa viitisensataa enemmän. Äänioikeutettujakin on vähemmän kuin viime vaaleissa, Lappeenrannan seurakuntayhtymän alueella heitä on 44 666.

SARI PULLINEN