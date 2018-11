Kultsu ottaa junioreita treenirinkiin, veteraaniosastosta jatkavat ainakin Virolainen, Hätönen ja Nurkka

Kultsu FC:n joukkue ensi vuodelle on hyvässä rakennusvaiheessa.

— Etenemme aikataulussa. Olemme saaneet nimiä papereihin, Janne Borgström Kultsu FC:stä sanoo.

Seura pyrkii kasvattamaan myös omista junioreista tulevia pelimiehiä. B-juniori-ikäiset Saku Röyskö, Eetu Karvinen, Joonatan Lehtonen ja Korarod Robkob ryhtyvät treenaamaan edustusjoukkueen kanssa, vaikkakin nelikon pääpelipaikka on IPS:n juniorijoukkue.

— He treenaavat edustuksen kanssa, ja olisi toki hienoa, jos heistä on myös kentälle kolmosessa. Ajatus on, että edustusrinkiin saataisiin tulevina vuosina omia junioreita.

Kultsun veteraaniosastosta jatkavat Joonas Virolainen ja Riku Nurkka. Myös Olli Hätönen on ilmoittanut pelihalukkuutensa ensi kaudelle.

— Olli on ringissä, mikäli miehen paikat vain kestävät pelaamisen.

Viimeksi joukkue teki kautta 2019 koskevat sopimukset laidalla pelaavien Antti Voutilaisen ja Antti Heinosen kanssa. Aiemmin joukkue on tehnyt sopimuksen Miguel Roriguezin ja Anssi Kivistön kanssa.

Ensi kautta koskevat sopimukset Kultsulla on maalivahti Jani Loijaksen, puolustaja Arttu Litmasen ja laitapelaaja Mirwais Nasiryn kanssa.

Vuoden sopimuksen ovat allekirjoittaneet myös Veikka Vauhkonen, Panu Peräkylä ja Nasiry Mirwais.

Joutsenolaistuneet maalitykit Kareem Abubakar ja Audu Alexander Odeh ovat puolestaan sitoutuneet joukkueeseen kahdeksi kaudeksi.

Kaikkiaan pelaajarinkiin tavoitellaan noin 25 pelaajan vahvuutta.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ