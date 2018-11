Joutsenolainen lintumies Jari Kiljunen on BirdLife Suomen vuoden retkikummi

BirdLife Suomen vuoden retkikummiksi on valittu joutsenolainen Jari Kiljunen.

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (EKLY) retkivastavana toimiva Jari Kiljunen on opastanut yhdistyksen lintukävelyitä ja retkiä vuodesta 2005. Viime vuosina Kiljunen on opastanut Lasten lintuviikolla koululaisryhmiä lähes päivittäin. Tänä vuonna hän on toiminut oppaana yli 20 retkellä.

Jari Kiljunen on ammatiltaan luontokartoittaja. Hän on aina ollut kiinnostunut linnuista, mutta syvällisempi harrastus alkoi vuonna 2002 ensimmäisen kaukoputken hankinnan myötä. Retkiopastusten lisäksi Kiljunen rengastaa lintuja, tekee linnustokartoituksia ja on ollut jo useita vuosia EKLY:n hallituksessa.

BirdLife Suomen tiedotteen mukaan yksi Kiljusen opastamille retkille osallistuneista kuvailee häntä näin: ”Jari on oppaana helposti lähestyttävä, avulias ja ystävällinen. Häneltä uskaltaa aloitteleva lintuharrastaja kysyä neuvoja. Jarilla on aito halu auttaa muita kehittymään lintuharrastajana. Lasten lintuviikon opastuksilla lapset ovat olleet innostuneita ja lintutietoutta on kertynyt myös opettajille.”

BirdLife Suomen jäsenyhdistyksissä toimii yhteensä noin 200 retkikummia. He ovat aktiivisia lintuharrastajia, jotka järjestävät linturetkiä yleisölle. Retkikummitoiminta tarjoaa aloittelijoille hyvän mahdollisuuden päästä sisälle lintuharrastuksen saloihin.

BirdLife Suomi on valinnut vuoden retkikummin vuodesta 2005 lähtien.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

