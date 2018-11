Monikäyttöreitistö piirtyy maastoon ja mobiiliin — hyödyntää olemassa olevia polkuja ja uria: ”Umpimetsään ei olla lähdössä”

Tiettömiä taipaleita taitetaan tulevaisuuden Joutsenossa monikäyttöreitistöä pitkin. Allaan taivaltajalla saattaa olla maastopyörä tai jalassaan polkujuoksulenkkarit. Takana on kenties Lappeenranta, edessä Imatra ja maakunnan pohjoiset kunnat. Sitä ennen tekisi mieli tutustua paikalliseen nähtävyyteen, haukata jotain tai jopa levätä yön yli. Missä esimerkiksi, sen kulkijalle näyttää kännykän ruudulta älypuhelimeen ladattu sovellus.

Visio maastossa kulkevista monikäyttöreiteistä, joista on tietoa mobiilisovelluksessa ja joille löytyy opasteet myös matkan varrelta, on Etelä-Karjalan liiton, joka haki ja sai Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta ammennettua suunnittelurahaa.

— Reitistöt hyödyntävät olemassa olevia polkuja, metsäautoteitä ja uria. Umpimetsään ei olla lähdössä, liiton aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius sanoo.

Missä tarkalleen ottaen monikäyttöreitistöt kulkisivat, sitä on luvassa kättä pidempää lähiviikkoina, kun reittiluonnokset tulevat nähtäville ja kommentoitaviksi.

