Pääkirjoitus: Pidetään lasten oikeuksista huolta myös arkena

YK:n kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus luettelee jokaiselle lapselle kuuluvat ihmisoikeudet ja vastuuttaa valtiot toteuttamaan ne.

Sopimus muistuttaa syrjimättömyydestä, lapsen edun huomioimisesta, lapsen oikeudesta elämään ja kehittymiseen sekä hänen näkemystensä kunnioittamisesta.

Marraskuu on monella tapaa lapsia huomioivaa aikaa.

Kahden vuoden kuluttua lapsen oikeuksien päivästä, 20. marraskuuta, tulee vakiintunut liputuspäivä, mutta jo ensi tiistaina voi nostaa lipun salkoon lapsen kunniaksi ja juhlistaa päivää Joutsenohallilla.

Samaan aikaan vietetään lapsille suunnattua Metkat-kulttuuriviikkoa. Metku-lastenkulttuurikeskus on jo kymmenen vuoden ajan tuonut eteläkarjalaislasten ulottuville taidetta ja kulttuuria yhdessä esimerkiksi koulujen ja päiväkotien kanssa.

Luova toiminta on tärkeää. Se rakentaa lapsen kriittistä ajattelua, empatiaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Sattumaa on, että samaan aikaan Joutsenossa musiikkileikkikoulutarjonta uhkaa kutistua, kun Lappeenrannan seurakuntayhtymä keskustelee säästöpaineissaan virkajärjestelyistään.

Pienellä paikkakunnalla kannattaa yrittää pitää kiinni jokaisesta lapsille tarjotusta taide-elämyksestä myös juhlapäivien, juhlaviikkojen ja juhlapuheiden ulkopuolella.

SARI PULLINEN

Kirjoittaja on Joutseno-lehden päätoimittaja