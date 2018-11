Supertiistai tuo taikuutta Joutsenohalliin, Metkat-viikolla lapset soittavat lapsille

Lapsen oikeuksien päivää vietetään tiistaina 20. marraskuuta. Joutsenon Pelastakaa lapset -yhdistys järjestää tuolloin Joutsenohallilla maksuttoman perhetapahtuman, Lasten supertiistain.

Ohjelmaa hallilla on kello 16—19, ja esiintymässä on muun muassa taikuri Eetu Lampi.

Paikalla on myös kaverikoiria, Etelä-Karjalan pelastuslaitos valistuspaloautonsa kanssa, yhdistyksiä, Lappeenrannan kaupunki ja muun muassa Joutseno-lehti.

Perjantaina 16. marraskuuta alkanut Metkat-lastenkulttuuriviikko jatkuu ensi sunnuntaihin. Metkat-viikolla lapsille on tarjolla paljon ohjelmaa, Joutsenossa esimerkiksi konsertti Joutsenon opistolla keskiviikkona 21.11. kello 18.30 sekä Tomeran työpaja kirjastossa lauantaina 24.11. kello 12—14.

Lastenkulttuuriviikon järjestäjän, lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa tekevät yhteistyötä koulut ja päiväkodit.

Metkat-ohjelmassa on on myös muun muassa Suuri Muumikonsertti Lappeenranta-salissa sunnuntaina 25.11. kello 13 sekä Lappeenrannan kaupunginorkesterin elokuvamusiikin konserttisarja.

