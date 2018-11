Iida Tiihonen laulaa ja nauttii siitä, eikä välitä haaveilla tähteydestä

Pienenä tyttönä Lipiälässä asuva Iida Tiihonen, 14, tykkäsi kotona laulaa Singstar-karaokepelin tahtiin.

Lauluharrastus jatkuu edelleen.

Puolitoista vuotta sitten hän aloitti Taidekoulu Estradissa bändilinjalla lauluopinnot.

Lauantaina häntä voi nähdä ja kuulla Estradin Melkein joulukalenteri -esityksessä Lappeenranta-salissa.

Kuuluuko sinun joulun odotukseesi joulukalenteri?

— Vielä ei kalenteria ole, mutta aion hankkia suklaakalenterin.

Millainen on Taidekoulu Estradin Melkein joulukalenteri -esitys, jossa olet mukana?

— Se koostuu monesta pienestä esityksestä, niitä on yhteensä 24. Olen mukana numeroissa 6, 8, 9 ja 24. Osa niistä on jouluaiheisia, mutta on muitakin.

Millainen on oma roolisi siinä?

— Laulan, siinä kuullaan yksi joululaulu ja sitten muita kappaleita. Olen esiintynyt aiemmin koulun ja sukulaisten juhlissa. Aluksi se oli vaikeaa, mutta tosi nopeasti siihen alkoi tottua.

Mitä Estradin bändilinjalla tapahtuu?

— Pienen bändimme nimi on Duurikupla, siinä on piano ja kitara, ja minä laulan. Olemme esiintyneet tapahtumissa, kuten Sataman valoissa. Käyn Sonja Kangastalon laulutunneilla kerran viikossa, ja myös bänditreenit ovat kerran viikossa. Ne ohjaa Juho Lätti. Itse en soita mitään, mie vaan laulan.

Voiko Duurikuplaa kuulla netissä?

— Emme ole tehneet mitään nettiin. Viime talvena aloimme soittaa yhdessä, ja olemme esittäneet tähän asti muitten kappaleita.

Onko koko perheesi musikaalinen?

— Noo, siitä voi olla monta mieltä. Mutta kyllä meillä kuunnellaan musiikkia paljon. Äitini Minna Maunus-Tiihonen osaa soittaa kanteletta ja isäni Pasi Tiihonen on soittanut kitaraa ja laulanut kuorossa. Pikkuveljelläni Nooalla on ihan muut kiinnostuksen kohteet (naurua).

Kuka on laulajaidolisi?

— Minulla ei oikeastaan ole ketään idolia, kuuntelen eri artisteja, enemmän ehkä ulkomaalaisia kuin kotimaisia. Kotimaisista Sanni on hyvä, ja Sia on toinen suosikkini.

Haaveiletko, että sinusta tulisi jonakin päivänä laulajatähti?

— En haaveile tähtey-destä. Laulaminen on minulle harrastus ja asia, jota tykkään tehdä. Mutta toisaalta, sen näkee sitten ajan kanssa, mihin asti se vie.

Entä liittyykö musiikki ammattihaaveisiisi?

— Ammattihaaveet ovat vielä ihan auki.

Mitä muuta harrastat?

— Ratsastusta. Meillä on kotona neljä hevosta, ja lisäksi käyn joutsenolaisella ratsastuskoululla.

SARI PULLINEN

Melkein joulukalenteri

Taidekoulu Estradin syysjuhlaesitys Lappeenranta-salissa (Villimiehenkatu 2, Lappeenranta) lauantaina 24. marraskuuta kello 14 ja 17.

Sirkusta, teatteria ja musiikkia, jota oppilaat ovat säveltäneet myös itse.

Esityksen kesto 1,5 tuntia, sisältää väliajan.

Iida Tiihosen kotona kuunnellaan paljon musiikkia.