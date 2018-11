Kolumni: Lämmittääkö jaettu kurjuus?

Meitä on moneen junaan. Jotkut jäävät asemalle ja toiset eivät pääse edes sinne asemalle asti.

Vanha sanonta on nykypäivää edelleen, erityisesti Rautjärvellä. Tosin pohjoisen kunnan asemalle ei pian ole asiaa junailumielessä ilman varautumista pitkään junan odotteluun.

VR on tiputtamassa Simpeleen asemalla pysähtyvistä vuoroista kaksi kappaletta. Syynä on kunnan mukaan kaksoisraiteen ratatöitä hidastavat vaikutukset Lappeenranta—Imatra-välillä, mikä vaarantaa junien kohtaamisen Parikkalassa.

Kunnan delegaatio ottikin lusikan kauniiseen käteen ja vei VR:n hallintoneuvoston johdolle terveisensä, jossa penättiin pysähdyksiä Simpeleelle jatkossakin.

Tähän asti kaikki on täysin ymmärrettävää. Asemalla pysähtyvät junat tuovat elinvoimaa ja palvelevat asukkaita.

Sitten homma kääntyykin kummalliseksi.

Rautjärvi esittää ratkaisuna VR:lle, että osa karsinnasta kohdistettaisiin Simpeleen sijasta Joutsenoon. Käytännössä niin, että kaksi poistettavista pysähdyksistä osutettaisiin Joutsenoon.

”Joutsenossa on esitetty jatkossakin pysähtyväksi seitsemän junavuoroa suuntaansa, vaikka matkustajamäärä ei olennaisesti ole Simpelettä suurempi. Lisäksi on huomattava, että koko Etelä-Karjalan liikennejärjestelmässä Imatran ja Lappeenrannan välillä on säännölliset linja-autovuorot, joita joutsenolaiset voivat käyttää vaihtoehtoisina yhteyksinä junavuoroille”, kunta kirjoittaa tiedotteessaan.

Tähän voi todeta, että eivät ne Joutsenoa palvelevat linja-autovuorot erikoisen matkustajaystävällisiä ole.

Kaupunginosa ei kuulu myöskään Lappeenrannan paikallisliikenteen piiriin.

Että tervetuloa vaan Rautjärven delegaatio tutustumaan säännöllisiin linja-autovuoroihin. Muistakaa laittaa lämmintä päälle.

Logiikka on outo, vaikka siihen voi samaistua itäisessä kaupunginosassa. Kunnallisia, samoin kuin valtion hoitamia, palveluja on karsittu. Ja karsitaan jatkossakin, on valistunut arvaukseni.

Jos minulla on viisi hyödykettä ja niistä otetaan pois kaksi, mikä on ratkaisu. Antakoon joku toinen kaksi omistaan, on aatos Rautjärvellä.

Huoli on yhteinen, voin todeta Rautjärven suuntaan. Kyllä allekirjoittanutkin on pelännyt supistuksia junaliikenteeseen Joutsenon osalle.

Ensi-isku tulikin vain yllättäen pohjoisen suunnasta.

Olisiko parempi keskittyä ihan yhteistuumin pohtimaan, millä keinoin julkinen liikenne niin rauta- kuin kumipyörilläkin turvataan. Sekä Rautjärvellä että Joutsenossa.

Että terveisiä vaan kunnanjohtaja Harri Anttilalle Rautjärven kunnantalolle. Vedetään ennemmin yhtä köyttä, kuin työnnetään sitä. Eikö?

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Kirjoittaja on Joutseno-lehden toimittaja.