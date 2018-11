Joutsenon kunnantalolla oli hyvä henki, ja 1970-luku oli kulta-aikaa

Millo sie menitkää? Mie menin 1973. Ja mie 1976.

Entisen Joutsenon kunnanviraston eläkeläisten tapaamisessa tulee todistetuksi se, että 1970-luvulla Joutsenon kuntaan rekrytoitiin paljon uusia työntekijöitä.

Huippuvuosi oli 1975. Silloin työnsä aloitti muun muassa Marja Isbom koulutoimistossa. Aila Sihvosen ensimmäinen työpaikka oli vesi- ja viemäriosuuskunnassa.

Arkistonhoitaja Maili Kakkola huomasi väen lisääntymisen arkiston paisumisesta. Nimipäiviäkin vietettiin jatkuvalla syötöllä, ja pöydässä piti aina olla kolmea sorttia.

Eri kunnantaloissa työskentelevät tapasivat kokoontua päiväkahville nykyisen Joutseno-talon kahvioon. Kaikilla oli omat paikat, ja perjantaisin perjantaijutut.

— Vaikka oli kiirekin, oli vapaa tunnelma, Kakkola muistelee.

Yhteydenpitoa ja mukavia juhlia

Kunnantalolla oli hyvä henki. Uudet tulokkaat kahvitettiin tervetulleeksi ja kierrätettiin tutustumassa taloihin ja ihmisiin, ja eläköityvät saateltiin uuteen elämänvaiheeseen.

Lomalle lähtijät lähettivät kortteja työpaikalle, ja kunnanjohtaja, etenkin Veikko Toivola, joka oli keulamiehenä 1954—1975, kävi toivottamassa kaikille omakohtaisesti hyvät joulut.

Osastot järjestivät vuorotellen pikkujoulut, ja kerran vuodessa pidettiin työn juhla.

— Ne olivat ikään kuin kaikkien rakennushankkeiden yhteiset harjakaiset Hauenhampaassa, muun muassa kunnan taloustoimistossa työskennellyt Irja Pyyhtiä kertoo.

Teknisen osaston piirtäjä Leena Pärnänen muistaa, kuinka mukavalta tuntui, kun Toivola kävi tervehtimässä häntä, uutta tulijaa, ensimmäisenä työpäivänä.

Pärnäsen työhuone oli tuolloin kunnantalon vintillä. Piirtäjä Seija Ukkonen oli työskennellyt siellä ennen häntä.

— Olen kiertänyt kunnantalolla joka paikassa, sen huipullakin, Ukkonen nauraa.

Teollisuutta ja asuntomessut

1970- ja 1980-lukuja muistellaan kunnan kulta-aikana. Silloin johdossa oli Karhukoplaksi kutsuttu päättäjätrio Teuvo Turunen — Maunu Lakka — Jorma Räisänen. Tuli uusia työntekijöitä, rakennettiin uudisrakennuksia ja tapahtui monenlaista.

Joutsenon asuntomessut vuonna 1979 ovat jääneet muistelijoiden mieleen hienona tapahtumana, joskin myös työläänä.

Koulutoimen- ja sivistystoimenjohtajana toiminut Tuomo Huhtanen muistelee vuonna 1971 Penttiläntien varteen rakennettua koulukeskusta kunnalle tärkeänä hankkeena.

Nyt entinen koulukeskus eli nykyinen Joutsenon koulu on tullut siihen ikään, että osa siitä puretaan, ja tilalle nousee uusi.

Kun Lintukankaan teollisuusaluetta alettiin rakentaa, mittausteknikkona työskennellyt Tapio Inkeröinen kertoo, että mallia käytiin katsomassa Kuopiossa asti.

— Meillähän oli tapettitehdaskin, Pyyhtiä jatkaa.

— Ja 1984 rakennettiin tori. Aiemmin siinä oli vain hiekkakenttä, suunnitteluinsinööri Aila Vallius lisää.

Inkeröinen muistaa, että noina aikoina työpaikkoja Joutsenossa oli enemmän kuin työssä käyviä. Vallius muistelee, että Hackmanilla työskenteli yli tuhat, Tiurussa ja Rauhassa lähes saman verran, Pulpillakin noin 700, Konnunsuolla pari sataa.

Päinvastainenkin ajanjakso koettiin. Marraskuun alussa 1992 työntekijät saivat ilmoituksen, että kello 9 on oltava valtuustosalissa. Siellä lueteltiin irtisanottavien nimet.

Lama oli iskenyt myös kuntatalouteen.

50 työntekijää vähennettiin heti vuoden 1993 alusta, ja seuraavien kolmen vuoden aikana vielä yhteensä 12. Useat jäivät järkytyksen vuoksi sairauslomalle.

— Kun uusia työntekijöitä ei otettu, rupesimme sanomaan, että viimeinen sammuttaa valot, Pärnänen muistaa.

Tämän päivän Joutseno on tämän porukan mielestä hiljainen. Mutta heti perään he huomauttavat, että vaikka Joutseno onkin palveluiltaan riisuttu, se on silti turvallinen ja tarjoaa esimerkiksi hyvät liikuntamahdollisuudet.

SARI PULLINEN