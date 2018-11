Avoimuutta päätöksentekoon

Seurakuntavaalien äänestysaktiivisuus jäi heikoksi. Alustava valtakunnallinen äänestysprosentti on 14,4 prosenttia; Lappeenrannan seurakuntayhtymässä jäätiin alle puoleen tästä, vaikka Joutsenossa sentään hieman useampi kuin joka kymmenes äänioikeutettu seurakuntalainen käytti ääntään.

Äänestäminen on tehty helpoksi viemällä ennakkoäänestyspaikkoja turuille ja toreille. Syitä laiskaan äänestyskäyttäytymiseen on etsittävä muualta. On totta, että sopuvaalia lähentelevä ehdokasasettelu ei kannusta harvoja ja lähes varmasti valittavia ehdokkaita kampanjointiin eikä näin ollen saa heidän kannattajiakaan liikkeelle.

On syytetty maallistumista. Kuitenkin seurakuntien päätöksenteossa on kyse hyvinkin maallisista asioista. Seurakuntiin valitut luottamushenkilöt eivät suinkaan päätä jumalanpalvelusten uskonnollisista sisällöistä vaan pitkälti rahasta, sen keräämisestä seurakuntalaisilta ja käytöstä näiden hyväksi.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän nykyinen toimintamalli, jossa esimerkiksi yhteisen kirkkoneuvoston esityslistoja ei avata otsikkoa lukuun ottamatta edes medialle, ei edistä demokratiaa eikä seurakuntalaisten sitoutumista seurakuntaan, päinvastoin.

Millainen yhteiskunta olisi, jos lautakunnissa ja kunnanhallituksissa tai valiokunnissa ja maan hallituksessa käsiteltävistä asioista ei käytäisi julkista keskustelua? Sanottaisiin vain, että tervetuloa kuuntelemaan, kun me täällä kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa päätämme, mitä sinulle ylhäältä annetaan.

TIINA MANSIKKA