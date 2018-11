Joutsenon veneseuran ostotarjousta satama-alueesta käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa

Joutsenon veneseuran ja Lappeenrannan kaupungin neuvottelut Likosenlahden venesataman kaupoista ovat edenneet.

Asiaa käsitellään Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa keskiviikkona 28. marraskuuta.

Neuvottelujen tuloksena lautakunnalle esitetään sataman myyntiä veneseuralle.

Hinta on asettumassa veneseuran kommodorin Petri Rahusen ja kaupungingeodeetti Riitta Puurtisen mukaan noin 50 000 euroon.

Neuvottelut ovat koskeneet satamakäytössä olevaa aluetta, joka sisältää niin maata kuin vettäkin.

Seura on kaupoilla sataman kehittämisen vuoksi. Rahusen mukaan satamatoimintojen kehittäminen on jatkossa helpompaa, jos koko alue on seuran omistuksessa.

Veneseura omistaa Likosenlahdesta jo ennestään kahvila Satamantornin tontteineen.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ