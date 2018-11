Kaupungilta kirje VR:lle, viesti on ettei Joutsenon junavuoroja tule vähentää

Lappeenrannan kaupunki kirjelmöi VR:lle Joutsenon juna-aseman puolesta. Yhteydenotossa painotetaan, ettei Joutsenosta saa vähentää täällä pysähtyviä matkustajajunia.

Yhteydenoton taustalla on Rautjärven kunnan avaus, jossa kunta kritisoi VR:n suunnitelmia vähentää Simpeleellä pysähtyvien junien määrää. Kunta ehdotti, että junavuorojen leikkauksia kohdistettaisiin Simpeleen aseman sijaan Joutsenon asemalle.

— Kirjelmän sisältö pähkinänkuoressa on, ettei Joutsenosta saa vähentää junavuoroja, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta maanantaisessa kokouksessaan. Keskustelun pohjalta VR:ään on oltu yhteydessä puhelimitse. Lisäksi kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on kirjallisesti yhteydessä VR:ään Joutsenon aseman puolesta.

