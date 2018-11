Joulua kohti laskeudutaan lukuisten konserttien ja Kauneimpien joululaulujen siivin

Joulunalusaika on konserttien ja yhteislaulun aikaa.

Kauneimpia joululauluja pääsee Joutsenossa laulamaan viidesti. Lisäksi konsertteja on useita, monet niistä kuorokonsertteja.

Koko vuoden kestänyt Urut soi -konserttisarja päättyy vuoden viimeisenä sunnuntaina.

Joutsenon Naislaulajien konsertti on nimeltään Tule sydänten seimehen. Myös yleisö pääsee laulamaan.

Säveltäjänimiä ovat muiden muassa Martti Hela, Selim Palmgren ja Marja-Liisa Hilander.

Konsertti on Joutsenon kirkossa torstaina 13. joulukuuta kello 19. Kuoroa johtaa Toni Pussinen, ja solistina on Anne Hurskanen.

Joutsenon Gospelkuoron kirkkokonsertti 19. joulukuuta kantaa nimeä Gospel Christmas, eli suomennettuna Gospeljoulu. Konsertti alkaa kello 19.

Vuodesta 2015 asti kuoro on pitänyt joulukonsertteja yhdessä toisen kuoron kanssa, mutta nyt se esiintyy ensi kertaa yksin.

Luvassa on gospelia laidasta laitaan. Tässä konsertissa kirkko on valaistu vaikuttavasti sisäpuolelta.

Urut soi -konserttisarjassa Joutsenon kirkossa on jäljellä kolme konserttia. Sunnuntaina 2. joulukuuta kello 18 esiintyy kouvolalainen Sonus-kuoro kello 18. Sitä johtaa Mari Lehtinen, ja Pekka Ainali soittaa urkuja.

Sunnuntaina 16. joulukuuta kirkossa kuullaan Seeli Toiviota, sopraano ja sello, ja Toni Pussista, urut. He esiintyvät kello 18.

Viimeisenä konserttisarjassa esiintyy lauluyhtye Seksti. Lauluyhtyettä johtaa joutsenolaisille tuttu kanttori Tarja Silvennoinen. Konsertti alkaa kello 15.

Sekä ensimmäinen että toinen Kauneimmat joululaulut -tapahtuma on Joutsenon kirkossa.

Toisena adventtisunnuntaina 9. joulukuuta laulu alkaa kello 18 ja keskiviikkona 12. joulukuuta kello 13. Keskiviikkona laulujen laannuttua on seurakuntakeskuksessa kahvitarjoilu.

Samana keskiviikkona lauletaan myös Korvenkylän seurakuntakodilla kello 18.

Kolmantena adventtina 16. joulukuuta on Lasten kauneimpien joululaulujen vuoro. Tilaisuus on Joutsenon kirkossa kello 15.30.

Kauneimpia joululauluja pääsee laulamaan vielä jouluaatonaattona kirkossa kello 18, ja Tapaninpäivänä on joululaulukirkko kello 18.

Tänä vuonna tilaisuuksissa kerätään varoja kehitysmaiden lasten hyväksi. Viime vuonna kaikkein kauneimmaksi joululauluksi valittiin Varpunen jouluaamuna.

Käytkö laulamassa Kauneimpia joululauluja? Kyllä

En Näytä tulokset